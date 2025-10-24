CANAL RCN
Colombia

“No contribuye a la normalización de las relaciones”: Cancillería sobre inclusión de Petro y su círculo en la lista Clinton

Además de Petro, fueron incluidas tres personas de su círculo.

Cancillería.
Cancillería. Foto: Cancillería.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
08:35 p. m.
La Cancillería se pronunció sobre la inclusión del presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, el ministro Armando Benedetti y Nicolás Petro Burgos en la lista Clinton.

¿Por qué el presidente Gustavo Petro y su círculo fueron incluidos en la lista Clinton?


¿Por qué el presidente Gustavo Petro y su círculo fueron incluidos en la lista Clinton?

De manera sorpresiva, el Departamento del Tesoro informó que los cuatro fueron puestos en esta lista, argumentando que las políticas contra las drogas del Gobierno Petro no han mostrado los resultados esperados.

¿Por qué Petro fue incluido en la lista Clinton?

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, sostuvo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Según la administración Trump, las políticas de Petro en cuanto a la lucha contra el narcotráfico han sido fallidas. Con esta medida, se restringe la posibilidad de que hagan transferencias o acuerdos comerciales con cualquier persona o entidad ligada a Estados Unidos. Además, abre la posibilidad del bloqueo de cuentas bancarias.

¿Cuentas bancarias de Petro podrían ser bloqueadas por estar en la lista Clinton? Esto dice la Corte Constitucional


¿Cuentas bancarias de Petro podrían ser bloqueadas por estar en la lista Clinton? Esto dice la Corte Constitucional

La inclusión se suma a la agitada relación diplomática entre Petro y Trump. La imposición de aranceles, la descertificación y la suspensión de ayudas económicas para la lucha contra el narcotráfico son muestras de que el vínculo de ambos países no está atravesando su mejor momento.

Duro pronunciamiento de la Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que esta decisión insulta y desconoce “la lucha que ha librado el presidente, las Fuerzas Armadas y la sociedad colombiana contra el narcotráfico”; y no aporta en la búsqueda de normalizar las relaciones diplomáticas de ambos.

“La relación estratégica con Estados Unidos se rige por una visión de Estado (…) El pueblo colombiano espera que el Gobierno valore y respete los mismos términos su relación con Colombia, así como otras naciones lo hacen con nuestro país”, sostuvo la cartera.

Por último, la Cancillería consideró que esta situación está siendo un “tratamiento injurioso” contra Petro, lo cual ha vulnerado su honorabilidad.

