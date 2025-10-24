CANAL RCN
¿Por qué el presidente Gustavo Petro y su círculo fueron incluidos en la lista Clinton?

Días atrás, se conoció la posibilidad de que el mandatario fuera incluido en esta lista.

octubre 24 de 2025
02:31 p. m.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que el presidente Gustavo Petro, el ministro Armando Benedetti, la primera dama Verónica Alcocer y Nicolás Petro fueron incluidos en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDN), también llamada lista Clinton.

Hace algunos días, Bernie Moreno, senador republicano, le dijo a Fox News que estaba latente la posibilidad de incluir al mandatario y su círculo cercano a la lista Clinton: “Vamos a incluirlo a él, a su familia extendida y a sus cómplices”. Este viernes 24 de octubre, se hizo realidad.

¿Quiénes más fueron incluidos en la lista Clinton?

Con esta decisión, ninguno puede realizar transacción con alguien que tenga relación con Estados Unidos. Además, se hará un rastreo de capitales.

De acuerdo con lo mencionado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estos son los motivos: “Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.

“El presidente Petro ha permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”, afirmó.

EE. UU. había anunciado que le iba a revocar la visa a Petro

Desde hace varios meses, la relación entre Estados Unidos y Colombia se ha vuelto tensa por los choques que han tenido ambos mandatarios. Cabe recordar que hace semanas atrás, se llevó a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, evento en el cual Petro estuvo.

La sorpresa llegó cuando el mandatario colombiano acompañó una marcha pro-Palestina en Times Square, centro neoyorquino. Con un megáfono, se dirigió a los manifestantes y dejó una frase que generó polémica: “Desde aquí, le pido a todos los soldados del Ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad. Desobedezcan la orden de (Donald) Trump. Obedezcan la orden de la humanidad”. Esto hizo que Estados Unidos anunciara que le iba a revocar la visa.

