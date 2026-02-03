CANAL RCN
Economía

Bogotá refuerza el control en las calles: entregan motos nuevas a agentes de tránsito

Bogotá refuerza el control en las calles con 71 motos nuevas para agentes de tránsito, buscando mayor reacción y presencia en zonas críticas.

Agentes de tránsito reciben motos nuevas
Foto: seguridad de Bogotá

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
12:47 p. m.
Bogotá refuerza su capacidad operativa en las calles, pues el Distrito confirmó la entrega de 71 motocicletas nuevas para fortalecer el trabajo de los Agentes Civiles de Tránsito y el Grupo Guía de Movilidad, en una apuesta por mejorar los tiempos de respuesta y ampliar la cobertura en corredores estratégicos de la ciudad.

Actualmente, la capital cuenta con 577 Agentes Civiles de Tránsito y 300 Guías de Movilidad, quienes ahora tendrán más herramientas para atender incidentes viales, controlar el tráfico y prevenir situaciones de riesgo.

71 motos nuevas para mejorar la reacción en las vías

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que esta entrega representa un aumento cercano al 23 % en las capacidades operativas.

“Lo que entregamos hoy representa un aumento cercano al 23 % de las capacidades de los agentes de tránsito, llegando a más de 380 motocicletas. Así podremos ser más ágiles a la hora de reaccionar a situaciones que ocurren en Bogotá, pero también prevenirlas donde sea necesario”, señaló.

Con esta dotación, la ciudad pasa a contar con más de 380 motocicletas al servicio del control vial. Según el mandatario, estas permitirán “mayor presencia, llegar más rápido a los puntos donde se requiere, pero también tener la capacidad de prevenir situaciones”.

Más presencia en zonas críticas y sectores de rumba

En la misma rueda de prensa, Galán habló sobre la estrategia de Zonas Seguras, implementada junto con los Gestores del Orden en sectores de rumba.

Allí, el objetivo es garantizar que los taxis que operan en estas áreas cumplan con todos los requisitos legales y puedan transportar pasajeros de manera segura, reduciendo riesgos en horarios nocturnos.

Con esta medida, Bogotá apuesta por una movilidad más ágil y una presencia institucional más visible en las calles, en momentos donde la seguridad vial y el orden en la ciudad son prioridad.

