¿Cómo identificar si estoy siendo víctima de algún tipo de violencia basada en género?

Haz la encuesta aquí.

El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que este año tendrá como lema "Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas".

Desde Canal RCN nos sumamos a esta conmemoración y enmarcamos nuestra campaña en la identificación y prevención de cualquier tipo de violencia en contra de mujeres y niñas.

Encuesta para identificar si eres víctima de algún tipo de violencia

Para esto, diseñamos una encuesta que no pretende ser un test diagnóstico o una denuncia; sino una herramienta para reconocer situaciones que puedan afectar el bienestar, autonomía o libertad de las mujeres.

Para realizarla, puedes dar clic aquí, diligenciar tus datos y responder a las preguntas que aparecerán a continuación.

Al final, el sistema te mostrará cuatro tipos de violencia que muchas veces son invisibilizadas, con una explicación corta para que puedas identificar si aplica o no a tu caso.

Violencia psicológica: Acciones o actitudes que afectan tu autoestima, generan miedo, culpa o control emocional, y limitan tu libertad para expresarte y decidir.

Acciones o actitudes que afectan tu autoestima, generan miedo, culpa o control emocional, y limitan tu libertad para expresarte y decidir. Violencia simbólica: Ideas sociales que imponen roles sobre cómo “debe ser” una mujer y que castigan o discriminan cuando no se ajusta a esas expectativas. Justifica el control o hace parecer “normal” la discriminación hacia las mujeres.

Ideas sociales que imponen roles sobre cómo “debe ser” una mujer y que castigan o discriminan cuando no se ajusta a esas expectativas. Justifica el control o hace parecer “normal” la discriminación hacia las mujeres. Violencia económica: Restricción del acceso al dinero, al trabajo o a los ingresos, reduciendo la autonomía y la capacidad de tomar decisiones propias.

Restricción del acceso al dinero, al trabajo o a los ingresos, reduciendo la autonomía y la capacidad de tomar decisiones propias. Violencia patrimonial: Acciones u omisiones que afectan tus bienes y recursos, como destruir, retener o apropiarse de objetos, documentos personales o dinero, poniendo en riesgo tu estabilidad económica.

Así puedes denunciar si eres víctima de violencia

Recuerda que si eres víctima de cualquier tipo de violencia o conoces a alguien que está pasando por una situación así, puedes comunicarte con la línea 155 de la Policía Nacional, desde cualquier parte del país.

Allí te brindarán asesoría psicojurídica y en salud, y te pueden asesorar sobre el proceso de denuncia ante las autoridades competentes.

Si estás en Bogotá, puedes llamar a la línea 123 de la Secretaría de Seguridad, o a la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 y a su WhatsApp 300 755 1846.

Para orientación e información presencial puedes acudir a las Casas de Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de la Mujer ubicadas en las 20 localidades, en las Casas de Justicia de la Secretaría de Seguridad o en las Manzanas de Cuidado.

Consulta aquí todos los puntos de atención y denuncia para mujeres víctimas de violencia.