CANAL RCN
Colombia

¿Cómo identificar si estoy siendo víctima de algún tipo de violencia basada en género?

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, RCN con las Mujeres se suma a la identificación y prevención de todo tipo de violencias.

Foto: AFP

Laura Daniela Alturo

marzo 02 de 2026
11:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Haz la encuesta aquí.

El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que este año tendrá como lema "Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas".

Desde Canal RCN nos sumamos a esta conmemoración y enmarcamos nuestra campaña en la identificación y prevención de cualquier tipo de violencia en contra de mujeres y niñas.

“Todas las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia”: llamado del Omeg tras feminicidio de Laura Valentina Lozano
RELACIONADO

“Todas las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia”: llamado del Omeg tras feminicidio de Laura Valentina Lozano

Encuesta para identificar si eres víctima de algún tipo de violencia

Para esto, diseñamos una encuesta que no pretende ser un test diagnóstico o una denuncia; sino una herramienta para reconocer situaciones que puedan afectar el bienestar, autonomía o libertad de las mujeres.

Para realizarla, puedes dar clic aquí, diligenciar tus datos y responder a las preguntas que aparecerán a continuación.

Al final, el sistema te mostrará cuatro tipos de violencia que muchas veces son invisibilizadas, con una explicación corta para que puedas identificar si aplica o no a tu caso.

Casi cinco millones de niñas podrían sufrir mutilación genital en 2026: advierte la ONU
RELACIONADO

Casi cinco millones de niñas podrían sufrir mutilación genital en 2026: advierte la ONU

  • Violencia psicológica: Acciones o actitudes que afectan tu autoestima, generan miedo, culpa o control emocional, y limitan tu libertad para expresarte y decidir.
  • Violencia simbólica: Ideas sociales que imponen roles sobre cómo “debe ser” una mujer y que castigan o discriminan cuando no se ajusta a esas expectativas. Justifica el control o hace parecer “normal” la discriminación hacia las mujeres.
  • Violencia económica: Restricción del acceso al dinero, al trabajo o a los ingresos, reduciendo la autonomía y la capacidad de tomar decisiones propias.
  • Violencia patrimonial: Acciones u omisiones que afectan tus bienes y recursos, como destruir, retener o apropiarse de objetos, documentos personales o dinero, poniendo en riesgo tu estabilidad económica.

Así puedes denunciar si eres víctima de violencia

Recuerda que si eres víctima de cualquier tipo de violencia o conoces a alguien que está pasando por una situación así, puedes comunicarte con la línea 155 de la Policía Nacional, desde cualquier parte del país.

Allí te brindarán asesoría psicojurídica y en salud, y te pueden asesorar sobre el proceso de denuncia ante las autoridades competentes.

Bogotá tiene un nuevo punto de atención para mujeres víctimas de violencia: este es su catálogo de servicios
RELACIONADO

Bogotá tiene un nuevo punto de atención para mujeres víctimas de violencia: este es su catálogo de servicios

Si estás en Bogotá, puedes llamar a la línea 123 de la Secretaría de Seguridad, o a la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 y a su WhatsApp 300 755 1846.

Para orientación e información presencial puedes acudir a las Casas de Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de la Mujer ubicadas en las 20 localidades, en las Casas de Justicia de la Secretaría de Seguridad o en las Manzanas de Cuidado.

Consulta aquí todos los puntos de atención y denuncia para mujeres víctimas de violencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Wilmar Mejía y el general Juan Miguel Huertas podrán regresar a sus cargos en el DNI y Ejército: Procuraduría

CNE

CNE reglamenta nuevas exigencias técnicas a encuestas políticas: estas son

Bogotá

Bogotá activa plataforma para frenar paseos millonarios: así puede consultar placa y conductor de taxi

Otras Noticias

Cuidado personal

Bacterias en el maquillaje: estudio reveló contaminación en el 100% de cosmetiqueras analizadas

Los expertos alertaron sobre los riesgos al encontrar crecimiento bacteriano en todas las muestras examinadas.

Venezuela

Revelaron negocio millonario entre Venezuela e Irán que se extiende por casi 20 años

Acuerdos por 40 mil millones de dólares: el vínculo estratégico entre Venezuela e Irán.

Ecuador

Colombia también subirá los aranceles a Ecuador al 50%: así se modificaría el decreto

Artistas

Nicky Jam hizo sorprendente confesión de su relación con Daddy Yankee: “Era cojo”

Oscar Cordoba

Óscar Córdoba reveló quién debe ser el arquero titular de Colombia en el Mundial 2026