¿Cómo identificar si estoy siendo víctima de algún tipo de violencia basada en género?
En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, RCN con las Mujeres se suma a la identificación y prevención de todo tipo de violencias.
El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que este año tendrá como lema "Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas".
Desde Canal RCN nos sumamos a esta conmemoración y enmarcamos nuestra campaña en la identificación y prevención de cualquier tipo de violencia en contra de mujeres y niñas.
Encuesta para identificar si eres víctima de algún tipo de violencia
Para esto, diseñamos una encuesta que no pretende ser un test diagnóstico o una denuncia; sino una herramienta para reconocer situaciones que puedan afectar el bienestar, autonomía o libertad de las mujeres.
Para realizarla, puedes dar clic aquí, diligenciar tus datos y responder a las preguntas que aparecerán a continuación.
Al final, el sistema te mostrará cuatro tipos de violencia que muchas veces son invisibilizadas, con una explicación corta para que puedas identificar si aplica o no a tu caso.
- Violencia psicológica: Acciones o actitudes que afectan tu autoestima, generan miedo, culpa o control emocional, y limitan tu libertad para expresarte y decidir.
- Violencia simbólica: Ideas sociales que imponen roles sobre cómo “debe ser” una mujer y que castigan o discriminan cuando no se ajusta a esas expectativas. Justifica el control o hace parecer “normal” la discriminación hacia las mujeres.
- Violencia económica: Restricción del acceso al dinero, al trabajo o a los ingresos, reduciendo la autonomía y la capacidad de tomar decisiones propias.
- Violencia patrimonial: Acciones u omisiones que afectan tus bienes y recursos, como destruir, retener o apropiarse de objetos, documentos personales o dinero, poniendo en riesgo tu estabilidad económica.
Así puedes denunciar si eres víctima de violencia
Recuerda que si eres víctima de cualquier tipo de violencia o conoces a alguien que está pasando por una situación así, puedes comunicarte con la línea 155 de la Policía Nacional, desde cualquier parte del país.
Allí te brindarán asesoría psicojurídica y en salud, y te pueden asesorar sobre el proceso de denuncia ante las autoridades competentes.
Si estás en Bogotá, puedes llamar a la línea 123 de la Secretaría de Seguridad, o a la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 y a su WhatsApp 300 755 1846.
Para orientación e información presencial puedes acudir a las Casas de Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de la Mujer ubicadas en las 20 localidades, en las Casas de Justicia de la Secretaría de Seguridad o en las Manzanas de Cuidado.
Consulta aquí todos los puntos de atención y denuncia para mujeres víctimas de violencia.