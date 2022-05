Candidatos presidenciales reaccionaron a la retención de Piedad Córdoba

La justicia hondureña retuvo a la senadora colombiana Piedad Córdoba por llevar 68.000 dólares en efectivo incautados debido a que no declaró el dinero antes de abordar un vuelo para salir del país.

"La senadora fue retenida provisionalmente en el aeropuerto por portar dólares que, según su propia versión, eran propiedad de un empresario colombiano que ella misma identificó en Tegucigalpa", dijo el gobierno de Honduras en un comunicado.

La información fue enviada al Ministerio Público "para su correspondiente investigación (...) Nos solidarizamos con la senadora y respetamos su presunción de inocencia", añadió.

Este hecho se presentó a solo días de llevarse a cabo las elecciones presidenciales en Colombia y los candidatos a la Casa de Nariño se pronunciaron, ya que hasta hace poco Piedad Córdoba hacía parte de la campaña del Pacto Histórico y Gustavo Petro.

Reacción de candidatos

Uno de los primeros en pronunciarse fue Federico Gutiérrez, quien no dudó en lanzarse en contra del Pacto Histórico, su más grande contrincante para las elecciones del próximo domingo.

“Es un acto vergonzoso y quien debe pronunciarse es Petro. A mí me parece muy grave y todos los hechos que ocurren alrededor de ella son graves. No olvidemos que ellos la eligieron en el Pacto Histórico y que esos votos van para Petro, dijo Federico Gutiérrez.

“Ella en su momento no tuvo piedad con los secuestrados y mire ahora en las que anda y de la otra campaña no he escuchado una sola respuesta que es la que se debe pronunciar y no lo ha hecho y quieren pasar de agache y ahí se nota cuál es el estilo y de quienes se rodean”, agregó.

Gustavo Petro

Uno de los más criticados por la situación como lo fue Gustavo Petro, también afirmó: “Piedad Córdoba está separada de la campaña, sus problemas de tipo judicial debe resolverlos en la justicia que es la que nos dirá qué es lo que hay ahí”, comentó el candidato en Caracol Radio.

“Es a ella a quien hay que preguntarle. No tengo ni idea cuál puede ser el motivo de ese dinero, de su cartera, de su maleta”, aseguró el candidato presidencial del Pacto Histórico.

Sergio Fajardo

El aspirante del Centro Esperanza también se pronunció respecto al Pacto Histórico, partido del que hace parte la senadora. “Lo de Piedad Córdoba es otro capítulo en esta saga y que además hace parte de su identidad política que es con el Pacto Histórico ellos la hicieron elegir y tienen que responder políticamente”.

“Aquí se evidencia este mundo oscuro de la política, por eso debe responder quienes la convocaron a conformar la lista del Pacto Histórico. A ella la llamó Gustavo Petro para que hiciera parte de esa coalición”, agregó.

Finalmente, el candidato John Milton Rodríguez señaló que los 62 mil dólares de Piedad Córdoba se suman a “una lista interminable de incoherencias del Pacto Histórico”.

“Ellos tratan de venderse como un cambio para Colombia, pero lo hacen con ilegalidad, ofreciendo JEP para narcotraficantes, perdón social a delincuentes y criminales, juntándose con políticos más promiscuos de la historia. Ese no es el cambio que necesitamos”.