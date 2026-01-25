¿Construirán megacárceles? Candidatos no dudaron y respondieron con firmeza

En ‘El Debate de la Gente’, los nueve candidatos de la Gran Consulta hablaron sobre cómo mejorarán la seguridad. Sin duda, uno de los puntos más álgidos fue la construcción de las cárceles, algo similar al modelo en El Salvador.

A nivel continental, las megacárceles salvadoreñas han despertado múltiples opiniones. En algunos sectores han destacado esta política como una razón efectiva a la hora de erradicar a los delincuentes; pero el otro lado considera que es una violación a los derechos humanos.

¿Quiénes construirán cárceles?

Durante el debate, el primero en tocar ese tema fue Juan Daniel Oviedo, considerando que, si bien la construcción es necesaria, indicó que el foco debe estar en devolver la tranquilidad. Calificó las megacárceles como promesas falsas que no cuentan con un respaldo en capacidad.

Uno de los candidatos que se refirió fue Juan Carlos Pinzón, recordando su etapa como ministro de Defensa. Se comprometió a construir cuatro cárceles y lanzará el programa de seguridad en el país que no tolerará el crimen.

Por su parte, Vicky Dávila dijo que se debe recuperar el control en las cárceles, precisando que aquí es donde está el enfoque a la hora de combatir las extorsiones.

¿Implementar el Acuerdo de Paz de 2016?

A nivel general, la seguridad se enfocó en cómo combatir a los grupos armados. Paloma Valencia dijo que no habrá impunidad y que no votó a favor del Acuerdo de Paz.

Frente al acuerdo, Luna dijo que implementará el proceso e indicó que la política de Paz Total del Gobierno Petro se acaba. Juan Carlos Pinzón dijo que protegerá a la población y combatirá a los bandidos.

Por otro lado, Mauricio Cárdenas dijo que el miedo debe ser derrotado, por lo que es fundamental contar con recursos para mejorar la inversión. Cuestionó los gastos del Gobierno y dijo que habrá 8 billones de pesos para la fuerza pública.