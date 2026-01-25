CANAL RCN
Colombia

¿Construirán megacárceles? Candidatos no dudaron y respondieron con firmeza

Uno de los puntos en el debate fue la seguridad, en la que la posibilidad de megacárceles estuvo sobre la mesa.

Prisión
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 25 de 2026
08:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En ‘El Debate de la Gente’, los nueve candidatos de la Gran Consulta hablaron sobre cómo mejorarán la seguridad. Sin duda, uno de los puntos más álgidos fue la construcción de las cárceles, algo similar al modelo en El Salvador.

Reviva 'El Debate de la Gente': esto propusieron los nueve candidatos de la Gran Consulta
RELACIONADO

Reviva 'El Debate de la Gente': esto propusieron los nueve candidatos de la Gran Consulta

A nivel continental, las megacárceles salvadoreñas han despertado múltiples opiniones. En algunos sectores han destacado esta política como una razón efectiva a la hora de erradicar a los delincuentes; pero el otro lado considera que es una violación a los derechos humanos.

¿Quiénes construirán cárceles?

Durante el debate, el primero en tocar ese tema fue Juan Daniel Oviedo, considerando que, si bien la construcción es necesaria, indicó que el foco debe estar en devolver la tranquilidad. Calificó las megacárceles como promesas falsas que no cuentan con un respaldo en capacidad.

Vicky Dávila se fue contra Iván Cepeda con cartel en mano, en El Debate de la Gente
RELACIONADO

Vicky Dávila se fue contra Iván Cepeda con cartel en mano, en El Debate de la Gente

Uno de los candidatos que se refirió fue Juan Carlos Pinzón, recordando su etapa como ministro de Defensa. Se comprometió a construir cuatro cárceles y lanzará el programa de seguridad en el país que no tolerará el crimen.

Por su parte, Vicky Dávila dijo que se debe recuperar el control en las cárceles, precisando que aquí es donde está el enfoque a la hora de combatir las extorsiones.

¿Implementar el Acuerdo de Paz de 2016?

A nivel general, la seguridad se enfocó en cómo combatir a los grupos armados. Paloma Valencia dijo que no habrá impunidad y que no votó a favor del Acuerdo de Paz.

Frente al acuerdo, Luna dijo que implementará el proceso e indicó que la política de Paz Total del Gobierno Petro se acaba. Juan Carlos Pinzón dijo que protegerá a la población y combatirá a los bandidos.

Por otro lado, Mauricio Cárdenas dijo que el miedo debe ser derrotado, por lo que es fundamental contar con recursos para mejorar la inversión. Cuestionó los gastos del Gobierno y dijo que habrá 8 billones de pesos para la fuerza pública.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Reviva 'El Debate de la Gente': esto propusieron los nueve candidatos de la Gran Consulta

Elecciones en Colombia

Vicky Dávila se fue contra Iván Cepeda con cartel en mano, en El Debate de la Gente

Elecciones presidenciales 2026

Los candidatos presentan su estrategia para la seguridad: ¿Cómo combatir a los grupos armados y devolver la tranquilidad?

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

Gas, pensiones y salario mínimo: los temas económicos que marcaron el inicio del Debate de la Gente

Las preguntas de este segmento económico fueron enviadas por la ciudadanía a través de las redes sociales.

Venezuela

El arma secreta que usó Trump para reducir a los escoltas de Nicolás Maduro: “De rodillas, sangrando”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó al New York Post que un dispositivo tecnológico inhabilitó las armas del régimen durante la extracción de Maduro y su esposa.

Ahorro

Tips en tendencia para ahorrar en calzado escolar: cómo hacer que la inversión dure todo el año

Estados Unidos

Alerta en Estados Unidos por epidemia de sarampión: los casos van en aumento

Manchester United

En un partidazo, Manchester United derrotó 3-2 a Arsenal como visitante: vea los goles