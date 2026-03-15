James Rodríguez tuvo un duro e inesperado debut con el Minnesota: esto ocurrió

El Minnesota, con James Rodríguez entre los convocados, se enfrentó al Vancouver Whitecaps en la tarde de este 15 de marzo.

El partido se disputó en el estadio BC Place y el '10' de la Selección Colombia fue suplente.

Minnesota llegó a este partido con la intención de volverse a reencontrar con la victoria, pero sufrió una dura derrota en condición de visitante.

El marcador quedó 6-0 y James Rodríguez disputó un poco más de 25 minutos.

Minnesota perdió 6-0 vs. Vancouver Withecaps en el debut de James Rodríguez

El Vancouver Whitecaps, que es el actual líder de la Conferencia Oeste de la MLS, demostró su poderío ofensivo desde los primeros minutos y liquidó el partido muy rápido.

En el primer tiempo, los locales obtuvieron una ventaja de 4-0 con goles de Sebastián Berhalter (8'), Brian White (13' y 54') y Mathías Laborda (22').

Además, en el segundo tiempo, el marcador se aumentó con anotaciones de Emmanuel Sabbi (43') y Cheikh Sabaly (74').

James Rodríguez ingresó al partido exactamente al minuto 65, cuando el Vancouver Whitecaps ya estaba ganando 5-0.

¿Cuándo es el próximo partido del Minnesota de James Rodríguez?

El Minnesota de James Rodríguez volverá a tener actividad el próximo domingo 22 de marzo, a la 1:30 de la tarde (hora de Colombia).

Su rival será el Seattle Sounders, en condición de local, en el estadio Allianz Field.

Sin embargo, resta esperar el análisis que realice el director técnico Cameron Knowles a lo largo de la semana para saber si James Rodríguez, por primera vez, podrá ser titular con el Minnesota.

Hasta el momento, el Minnesota ha disputado cuatro partidos y los resultados han sido los siguientes:

Austin vs. Minnesota: 2-2.

Minnesota vs. Cincinnati: 1-0.

Nashville SC vs. Minnesota: 3-1.

Whitecaps vs. Minnesota: 6-0.

Es así como está en la posición 13 de la Conferencia Oeste de la MLS con 4 puntos y una diferencia de gol de -7.