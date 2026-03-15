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Lady Tabares está de luto: desgarrador mensaje

La exparticipante de La Casa de los Famosos se despidió de su ser querido a través de las redes sociales.

Foto: Canal RCN y Freepik.

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
06:47 p. m.
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El pasado 13 de marzo, a sus 33 años, murió David Alejandro Peláez, el influencer que era conocido como 'Alejo Little'.

Este creador de contenido, que padecía displasia ósea desde su nacimiento, presentó varias dificultades de salud en el último tiempo y, de hecho, tenía que utilizar oxígeno.

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La noticia fue confirmada por el empresario 'King Jay', que era uno de sus buenos amigos.

Además, en las últimas horas, Lady Tabares también escribió un desgarrador mensaje tras la muerte de 'Alejo Little'.

Este fue el mensaje de luto de Lady Tabares tras la muerte de 'Alejo Little'

Lady Tabares, que es muy activa en sus redes sociales, le dio el último adiós a 'Alejo Little' en una historia de Instagram.

"Qué triste noticia, mi querido Alejo. Descansa en paz, vuela alto. Se nos fue un ser humano increíble, amoroso, bondadoso, soñador y siempre colmado de actitud", inició escribiendo.

"Gracias por haber existido en mi vida. Buen viaje, cariño. A tomar sopita del cielo", añadió.

Así se confirmó la muerte de 'Alejo Little', el reconocido influencer de Colombia

Apenas se enteró de la muerte de 'Alejo Little', 'King Jay' compartió varios recuerdos junto a él y exaltó su calidad humana.

"Hoy se va alguien a quien siempre admiré profundamente. Hace años, incluso, hice un post sobre él porque su historia merecía ser reconocida. Fue una persona que desafió todos los prejuicios sobre el tamaño y convirtió lo que muchos ven como limitación en su mayor fortaleza", dijo.

"Gracias por tu ejemplo, por tu energía y por inspirar a tantos. Descansa en paz", complementó.

¿Se estaba despidiendo? Este fue uno de los últimos mensajes de la reconocida influencer colombiana que falleció
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Además, los seguidores también han expresado múltiples mensajes de condolencias.

"Hasta volvernos a ver", "no es fácil esto", "mi más sincero pesar a su familia y grupo cercano", "no lo puedo creer", "que descanse en paz", "lo siento mucho" y "Dios lo tenga en su santa gloria", han sido algunos de ellos.

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