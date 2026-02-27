CANAL RCN
VIDEO | Operativo para inmovilizar motos se salió de las manos en Bogotá: ¿Qué pasó?

Los uniformados iban a inmovilizar motocicletas mal estacionadas, pero la gente lo impidió.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 27 de 2026
10:52 a. m.
Durante la noche del jueves 26 de febrero, la Policía llevó a cabo un operativo en concurrido sector de Bogotá enfocado sobre quienes infringen las normas de tránsito.

Los uniformados estuvieron en las inmediaciones de la Universidad ECCI, localidad de Teusaquillo. La sorpresa llegó para los presentes, motociclistas que estaban estacionados en zonas no autorizadas.

Dos policías lesionados y un par de capturas

Acto seguido, los policías estaban listos para inmovilizar las motos; pero la situación se salió de las manos en pocos minutos. Los videos mostraron a la gigantesca masa impidiendo que los uniformados hicieran su trabajo.

Varios de los presentes, de acuerdo con las autoridades, eran estudiantes, quienes cantaron arengas. El oficial de Guarnición, coronel Norberto Cano, precisó algunos detalles del incidente.

Calificó lo ocurrido como una presunta asonada e informó que dos policías resultaron heridos, así como la captura de dos ciudadanos que deberán responder por lesiones personales y daño en bien ajeno. También hizo un llamado al diálogo y no a actos violentos.

Casi 60 mil comparendos en 2025

La Secretaría de Movilidad reveló que en 2025, se pusieron en marcha más de 15 mil operativos contra el mal parqueo, resultando con la imposición de casi 60.000 comparendos y 16.000 inmovilizaciones.

Hubo más de 54 mil vehículos que infringieron la normativa. Si bien se impuso una alta cantidad de comparendos, un dato relevante es que más de 29 mil conductores se revindicaron sin la necesidad de sanciones.

Otros registros pertinentes fueron: 358 licencias suspendidas y la apertura de 10.162 procesos.

Ahora bien, partiendo de este balance, este año las labores se centrarán en 30 tramos priorizados, especialmente la Autonorte, calle 13, calle 26 y carrera Séptima. Asimismo, hay una estrategia de pedagogía.

