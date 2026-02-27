CANAL RCN
Colombia

Tribunal deja en firme condena de 48 años en prisión contra agresor sexual en serie

Dalmer Antonio Álvarez Guerra dopaba a sus víctimas, algunas de ellas menores de edad, en sesiones de fotos que ofrecía como supuestas oportunidades de trabajo en la industria de modelaje.

Foto: Fiscalía
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
10:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En segunda instancia, el Tribunal Superior de Santa Marta dejó en firme la condena de 48 años en centro carcelario contra Dalmer Antonio Álvarez Guerra “por su responsabilidad en los delitos de acceso carnal y actos sexuales con persona puesta en incapacidad de resistir, y secuestro”.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, las pruebas presentadas tras su captura, realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el pasado 30 de enero, en Fonseca, La Guajira, lo mantendrán recluido hasta el 2074 en la cárcel Rodrigo de Bastidas, de Santa Marta.

¿Qué se sabe sobre el actuar criminal de Álvarez Guerra?

Los hechos por los que fue llevado ante la justicia ocurrieron hace 15 años, “entre 2009 y 2010”, cuando era el “dueño de un establecimiento comercial en el sector del Rodadero, de Santa Marta (Magdalena)”.

Entonces, solía contactar a sus víctimas, hombres y mujeres, algunos de ellos en la adolescencia, ofreciéndoles trabajo como modelos, en sesiones de fotos que él mismo realizaba, o vendedores de ropa.

Ya en su local o lugar de residencia, en el barrio Gaira, les ofrecía algo de tomar: brebajes a los que agregaba opioides, y una vez entraban en estado de somnolencia y perdían el conocimiento, eran sometidos a todo tipo de abusos, durante días.

Una de sus víctimas, de 14 años, estuvo secuestrada durante 20 días:

Las autoridades trabajan en determinar el número total de víctimas, con información que han ido compartiendo quienes denunciaron el actuar criminal de Álvarez Guerra en la capital del departamento del Magdalena.

De acuerdo con el ente investigador, “en ese estado de vulnerabilidad, el agresor cometía múltiples actos sexuales contra ellos, no solo en los lugares mencionados sino también en moteles” e, incluso, “una de las víctimas, una menor de 14 años, fue además secuestrada durante aproximadamente 20 días, siendo amenazada y mantenida bajo coacción”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso a menores

Durante 3 años habría abusado de una niña desde que tenía 10: así cayó 'El celador’ en Bogotá

Valle del Cauca

Momento exacto en el que sujetos en moto activaron un explosivo al frente de una casa en Valle

Magdalena

Padres de familia bloquean la Troncal del Magdalena: advierten la falta de transporte escolar

Otras Noticias

Venezuela

"Cambios radicales": Mhoni Vidente impresionó con nueva predicción sobre el futuro de Venezuela

La reconocida astróloga volvió a pronunciarse tras la captura de Nicolás Maduro.

Dólar

¡SIGNIFICATIVO cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de febrero de 2026! Tocó máximos

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 27 de febrero de 2026.

Pakistán

Pakistán se declara en guerra abierta contra Afganistán y sus autoridades talibanes

Atlético Nacional

Nacional vs. Millonarios: ¿quién avanzará en Copa Sudamericana, según la IA?

Cuidado personal

Uso de tacones a diario: ¿cuáles son los impactos sobre la postura del cuerpo?