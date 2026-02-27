Tribunal deja en firme condena de 48 años en prisión contra agresor sexual en serie

En segunda instancia, el Tribunal Superior de Santa Marta dejó en firme la condena de 48 años en centro carcelario contra Dalmer Antonio Álvarez Guerra “por su responsabilidad en los delitos de acceso carnal y actos sexuales con persona puesta en incapacidad de resistir, y secuestro”.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, las pruebas presentadas tras su captura, realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el pasado 30 de enero, en Fonseca, La Guajira, lo mantendrán recluido hasta el 2074 en la cárcel Rodrigo de Bastidas, de Santa Marta.

¿Qué se sabe sobre el actuar criminal de Álvarez Guerra?

Los hechos por los que fue llevado ante la justicia ocurrieron hace 15 años, “entre 2009 y 2010”, cuando era el “dueño de un establecimiento comercial en el sector del Rodadero, de Santa Marta (Magdalena)”.

Entonces, solía contactar a sus víctimas, hombres y mujeres, algunos de ellos en la adolescencia, ofreciéndoles trabajo como modelos, en sesiones de fotos que él mismo realizaba, o vendedores de ropa.

Ya en su local o lugar de residencia, en el barrio Gaira, les ofrecía algo de tomar: brebajes a los que agregaba opioides, y una vez entraban en estado de somnolencia y perdían el conocimiento, eran sometidos a todo tipo de abusos, durante días.

Una de sus víctimas, de 14 años, estuvo secuestrada durante 20 días:

Las autoridades trabajan en determinar el número total de víctimas, con información que han ido compartiendo quienes denunciaron el actuar criminal de Álvarez Guerra en la capital del departamento del Magdalena.

De acuerdo con el ente investigador, “en ese estado de vulnerabilidad, el agresor cometía múltiples actos sexuales contra ellos, no solo en los lugares mencionados sino también en moteles” e, incluso, “una de las víctimas, una menor de 14 años, fue además secuestrada durante aproximadamente 20 días, siendo amenazada y mantenida bajo coacción”.