Durante 3 años habría abusado de una niña desde que tenía 10: así cayó 'El celador’ en Bogotá

En Bogotá, se conoció un nuevo caso de presunto abuso sexual contra una menor.

En esta ocasión, un hombre conocido como 'El celador' fue capturado y enviado a prisión, señalado de haber cometido durante más de tres años actos de acceso carnal abusivo contra una niña que, según la investigación, tenía 10 años cuando comenzaron los hechos.

La detención se hizo en plena vía pública, luego de evidenciar que el hombre tenía una orden judicial vigente en su contra.

Capturan a hombre que abusó durante tres años de una menor en Bogotá

La captura se materializó en inmediaciones del CAI Guavio, en la localidad de Santa Fe, mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje.

En medio del procedimiento rutinario, los policías abordaron a un ciudadano y solicitaron la verificación de antecedentes.

Al consultar el sistema, se evidenció que el hombre era requerido por el Juzgado 6 de Control de Garantías de Bogotá por el delito de acceso carnal abusivo homogéneo y sucesivo con menor de 14 años.

Presunto abusador amenazaba a la niña con herir a sus familiares para que guardara silencio

De acuerdo con la información oficial, el capturado, de 55 años, habría aprovechado su cercanía con la menor para cometer los abusos de manera reiterada entre 2021 y 2024.

Según la investigación, los hechos habrían comenzado cuando la niña tenía apenas 10 años de edad.

Las autoridades indicaron que, tras cometer los presuntos abusos, el hombre la intimidaba con hacerle daño a sus familiares si revelaba lo ocurrido, mecanismo que habría utilizado para mantener el silencio durante ese tiempo.

Una vez capturado, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que fue enviado a prisión mientras avanza el proceso en su contra.

Las autoridades también informaron que el hombre registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de inasistencia alimentaria.