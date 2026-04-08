Caos en sedes de expedición de pasaportes y consulados en el exterior por fallas en el Sitac

La caída del sistema SITAC del Ministerio de Relaciones Exteriores ha generado un colapso sedes de expedición de pasaportes y en los consulados de Colombia en el exterior, justo en medio de una jornada especial para la expedición de pasaportes.

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La estrategia, que buscaba agilizar la atención sin cita previa en ciudades como Madrid, Barcelona, Miami, Orlando y Nueva York, terminó afectada por fallas técnicas que impidieron realizar trámites desde el 7 de abril.

Fallas del sistema SITAC colapsan la atención consular

De acuerdo con denuncias de usuarios y funcionarios, la falla se registró de manera masiva a nivel mundial, afectando tanto consulados en el exterior como oficinas en Colombia. La interrupción del sistema impidió adelantar procesos como la expedición de pasaportes, apostillas y otros servicios consulares.

José Fernando Salcedo, presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO), afirmó que “estas jornadas terminaron en un desastre porque falló el SITAC, que es el sistema a través del cual se hacen los trámites”. Según explicó, la caída no fue comunicada oportunamente a los ciudadanos, lo que agravó la situación en los puntos de atención.

La falta de información oficial provocó largas filas y molestia entre colombianos que se desplazaron durante horas para realizar sus trámites. Funcionarios consulares tuvieron que enfrentar directamente los reclamos, sin contar con soporte tecnológico ni lineamientos claros frente a la contingencia.

Cancillería reconoce fallas pero habla de “intermitencias”

En un comunicado oficial, la Cancillería informó que se inició una “intervención técnica profunda” para estabilizar el sistema SITAC, señalando que las suspensiones temporales son necesarias para implementar mejoras estructurales. La entidad aseguró que trabaja para garantizar una plataforma “ágil, robusta y acorde a los estándares de calidad”.

Debido a la naturaleza de estas labores de optimización, el sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento. Somos plenamente conscientes del impacto que las intermitencias temporales de servicio generan, no obstante, estas interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo que transformarán la fiabilidad del sistema a largo plazo.

No obstante, desde UNIDIPLO se cuestionó esta versión, indicando que la situación corresponde a una “afectación generalizada” que ha paralizado completamente los servicios consulares. El sindicato también denunció un incumplimiento en la actualización tecnológica del sistema y en los acuerdos sindicales relacionados con su modernización.