Llaman a juicio al excanciller Álvaro Leyva por el tema de los pasaportes
La Fiscalía llama a juicio al exministro de Relaciones Exteriores por presunto prevaricato por acción.
Noticias RCN
abril 08 de 2026
11:11 a. m.
11:11 a. m.
La Fiscalía llama a juicio al excanciller Álvaro Leyva por presunto prevaricato por acción en concurso homogéneo. El escrito de acusación fue radicado ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.
La magistrada ponente será Blanca Nélida Barrero y la audiencia quedó citada para el próximo 23 de abril. El proceso radica en lo ocurrido con los pasaportes.
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