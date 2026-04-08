Llaman a juicio al excanciller Álvaro Leyva por el tema de los pasaportes

La Fiscalía llama a juicio al excanciller Álvaro Leyva por presunto prevaricato por acción en concurso homogéneo. El escrito de acusación fue radicado ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.

La magistrada ponente será Blanca Nélida Barrero y la audiencia quedó citada para el próximo 23 de abril. El proceso radica en lo ocurrido con los pasaportes.

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