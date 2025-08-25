CANAL RCN
Colombia

"Indignante": captan a caballo cargando carreta llena de materiales en La Plata, Huila

Las imágenes han generado indignación entre los ciudadanos, quienes exigen que no haya más vehículos de tracción animal en el país.

Foto: Captura pantalla IG@andreanimalidad
Foto: Captura pantalla IG@andreanimalidad

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
02:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las redes sociales han viralizado un presunto caso de maltrato animal en el que se observa a un caballo cargando una carreta, de gran tamaño, llena de materiales que es arrastrada por el animal. El caso fue denunciado por la senadora Andrea Padilla, quien repudió fervientemente el hecho en sus redes sociales.

Delegación del Gobierno estaba reunida con disidencias de ‘Calarcá’ cuando pasó el ataque en Amalfi
RELACIONADO

Delegación del Gobierno estaba reunida con disidencias de ‘Calarcá’ cuando pasó el ataque en Amalfi

Caballo arrastra carga pesada en La Plata, Huila

Las imágenes ya han generado indignación entre los internautas ya que en el país se siguen registrando este tipo de casos en los que los animales se ven forzados a cargar grandes pesos por sus dueños. El video se presentó en el municipio de La Plata, en Huila, por lo que los usuarios han hecho llamados a las autoridades locales a tomar medidas y proteger al animal.

Según la ley 2138 se establece que los alcaldes deben hacer la sustitución de los vehículos de tracción animal. No obstante, según la senadora Andrea Padilla, algunos de estos alegan no poseer los recursos para llevar a cabo esta transición. Así mismo, Padilla hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro a tomar medidas y que dichos casos no se sigan presentando en el país.

“Presidente @gustavopetrourrego esta crueldad fue registrada en el municipio La Plata, Huila, pero es el amargo pan de cada día en 26 departamentos. Una instrucción clara de su parte sería tremendamente importante. Por favor, déjele al país la sustitución integral de los VTA. No más esclavitud. Permítanos ayudar; estamos para los animales y para el país”, manifestó la senadora.

También, se explicó que sostuvo una conversación con el ministro Edwin Palma Egea para lograr evaluar la posibilidad de un apoyo financiero a estos procesos de sustitución a través del Fondo Fenoge, de modo que, ya se hizo entrega de diferentes insumos como cifras y requisitos para iniciar dicho proyecto.

Máxima alerta en Valle del Cauca por graves amenazas a políticos: ¿Disidencias y crimen transnacional?
RELACIONADO

Máxima alerta en Valle del Cauca por graves amenazas a políticos: ¿Disidencias y crimen transnacional?

Uso de vehículos con tracción animal

Este es tan solo uno de los cientos de casos que se reportan a diario en Colombia por lo que los ciudadanos han resaltado, por medio de diferentes redes sociales, su preocupación por el uso de caballos, burros, entre otros animales, que siguen siendo utilizados para movilizar todo tipo de carga pesada.

Parte de las denuncias también especifican que estos animales suelen encontrarse en graves condiciones de salud mientras que otros son violentados por sus propios tenedores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Delegación del Gobierno estaba reunida con disidencias de ‘Calarcá’ cuando pasó el ataque en Amalfi

Valle del Cauca

Máxima alerta en Valle del Cauca por graves amenazas a políticos: ¿Disidencias y crimen transnacional?

Miguel Uribe

Resolución declara falta absoluta de Miguel Uribe en el Senado y anuncia su relevo: será del Centro Democrático

Otras Noticias

Artistas

Luto en el cine y la televisión: murió reconocida actriz a sus 42 años

La actriz había estado hospitalizada durante los últimos días. ¿Cuál era la enfermedad que padecía?

Millonarios

Hernán Torres prepara su debut con Millonarios: así fue su primer entrenamiento

Hernán Torres dirigirá su primer partido con Millonarios este martes en Copa BetPlay. Prográmese para el encuentro.

Secretaria de Movilidad

Estas son las siete infracciones que NO pueden ser sancionadas por autoridades sin cumplimiento de ley

Artistas

"Se nos acabó el interés": Pipe Bueno y Luisa Fernanda W aclararon de una vez por todas su situación sentimental

Cuidado personal

¿La comida grasosa influye en una mayor producción de acné?: esto explican los especialistas