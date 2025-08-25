"Indignante": captan a caballo cargando carreta llena de materiales en La Plata, Huila

Las redes sociales han viralizado un presunto caso de maltrato animal en el que se observa a un caballo cargando una carreta, de gran tamaño, llena de materiales que es arrastrada por el animal. El caso fue denunciado por la senadora Andrea Padilla, quien repudió fervientemente el hecho en sus redes sociales.

Caballo arrastra carga pesada en La Plata, Huila

Las imágenes ya han generado indignación entre los internautas ya que en el país se siguen registrando este tipo de casos en los que los animales se ven forzados a cargar grandes pesos por sus dueños. El video se presentó en el municipio de La Plata, en Huila, por lo que los usuarios han hecho llamados a las autoridades locales a tomar medidas y proteger al animal.

Según la ley 2138 se establece que los alcaldes deben hacer la sustitución de los vehículos de tracción animal. No obstante, según la senadora Andrea Padilla, algunos de estos alegan no poseer los recursos para llevar a cabo esta transición. Así mismo, Padilla hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro a tomar medidas y que dichos casos no se sigan presentando en el país.

“Presidente @gustavopetrourrego esta crueldad fue registrada en el municipio La Plata, Huila, pero es el amargo pan de cada día en 26 departamentos. Una instrucción clara de su parte sería tremendamente importante. Por favor, déjele al país la sustitución integral de los VTA. No más esclavitud. Permítanos ayudar; estamos para los animales y para el país”, manifestó la senadora.

También, se explicó que sostuvo una conversación con el ministro Edwin Palma Egea para lograr evaluar la posibilidad de un apoyo financiero a estos procesos de sustitución a través del Fondo Fenoge, de modo que, ya se hizo entrega de diferentes insumos como cifras y requisitos para iniciar dicho proyecto.

Uso de vehículos con tracción animal

Este es tan solo uno de los cientos de casos que se reportan a diario en Colombia por lo que los ciudadanos han resaltado, por medio de diferentes redes sociales, su preocupación por el uso de caballos, burros, entre otros animales, que siguen siendo utilizados para movilizar todo tipo de carga pesada.

Parte de las denuncias también especifican que estos animales suelen encontrarse en graves condiciones de salud mientras que otros son violentados por sus propios tenedores.