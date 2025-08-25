Máxima alerta en Valle del Cauca por graves amenazas a políticos: ¿Disidencias y crimen transnacional?

En Valle del Cauca no cesa la arremetida de los violentos. Las autoridades están en máxima alerta luego de conocerse las denuncias de posibles ataques contra la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder.

A estas amenazas se le suman las recibidas por el senador Carlos Fernando Motoa, quien denunció en A Lo Que Vinimos que las disidencias de las Farc estarían contratando oficinas de sicarios en la región para tales fines.

Investigan posibles alianzas entre las disidencias y grupos criminales transnacionales.

Lo que se sabe de las amenazas contra políticos en Valle del Cauca

La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó categóricamente las amenazas de las que han sido víctimas la gobernadora de Valle, el alcalde de Cali y un senador:

Rechazar enérgicamente estas amenazas y hacer un llamado a las instituciones de fortaleza, de coordinación, de articulación, con la seguridad de que si nos ponemos de acuerdo vamos a poder neutralizar esta situación tan seria que está pasando en el municipio.

Las intimidaciones contra los mandatarios se conocieron tras el ataque terrorista en Cali.

“Tenemos todos los funcionarios de inteligencia, tanto de Policía, del Ejército como del Cuerpo Técnico de Investigación, tratando de verificar esta información a efectos de prevenir cualquier tipo de acción en contra del señor alcalde o de la señora gobernadora”, explicó sobre la investigación María Isabel Zarama, directora de la seccional de Fiscalías de Cali.

Investigan posibles alianzas del crimen transnacional con las disidencias de las Farc

De acuerdo con la defensora, el panorama de riesgo para las autoridades civiles en el Valle del Cauca está incluido en una alerta temprana y ante el riesgo creciente el rango se amplía.

Es una evolución muy importante, muy seria, muy grave de la violencia, no solo aquí en Cali, sino en la región y diría en la subregión del suroccidente. Por esa razón hemos emitido hoy una nueva alerta temprana.

Investigan posibles alianzas de delincuencia transnacional con la estructura Jaime Martínez de las disidencias, así lo indicó el general Yesid Bello, comandante de la Policía de Cali:

Delincuentes de Medellín, del Tren de Llano, mirar si hay otros delincuentes de esos aquí en la ciudad.

Los mandatarios rechazaron las amenazas que consideran son para todos los caleños y vallecaucanos.