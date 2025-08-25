CANAL RCN
Delegación del Gobierno estaba reunida con disidencias de ‘Calarcá’ cuando pasó el ataque en Amalfi

El hecho ocurrió hace algunos días y dejó a más de 10 uniformados de la Policía asesinados.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
02:31 p. m.
El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, confirmó que delegados del Gobierno estaban reunidos clandestinamente con las disidencias de las Farc en Caquetá; cuando se presentó el ataque que orquestó el grupo contra la fuerza pública en Antioquia.

Según reveló Patiño, la reunión se llevó a cabo con alias Calarcá y Alejandro del Frente 36, estructura señalada de estar detrás del ataque perpetrado en Amalfi que dejó 13 policías asesinados. Además, indicó que el hecho podría ser un sabotaje a los diálogos, aunque reconoció la falta de estructura por parte del grupo.

“Son desestructurados”: comisionado sobre las disidencias

“Fue al mismo tiempo. Estaban sentados cuando ocurrió lo del atentado allá en Amalfi (…) Son desestructurados, cada uno tiene sus mandos, cada uno tiene a veces sus propias lógicas y desde luego toca examinar cuál tiene la actitud para no meter todo en una misma bolsa, sino poder tener una atención debida por parte del Gobierno”, indicó el comisionado en diálogo con Noticias RCN.

Las reacciones han estado presentes. Por ejemplo, el senador Ariel Ávila cuestionó la estrategia del Gobierno frente a estos diálogos: “Esa mesa con ‘Calarcá’ no va a ningún lado. Es muy difícil que se llegue a un acuerdo. Lo mejor que puede hacer el Gobierno es levantar las mesas e irse a la confrontación directa”.

Mesas de diálogo completan siete ciclos de negociación

Por su parte, Camilo González, exjefe negociador, advirtió que la responsabilidad está del lado de los grupos armados. “Que hagan un pronunciamiento repudiando eso y comprometiéndose a ejercer mando y control”, declaró.

Pese a las críticas y la falta de avances concretos, el Gobierno mantiene abiertas las mesas de diálogo que ya completan siete ciclos de negociación.

De igual forma, han sido varios los rechazos hacia el ataque. El gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, indicó lo siguiente: “Mi sentido pésame, mi abrazo solidario y de todos los antioqueños a las familias de los policías hoy asesinados en el cumplimiento de su labor”.

