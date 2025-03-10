Indignante: captan a hombre arrastrando a un perro vivo desde un caballo en Boyacá

Un nuevo hecho de maltrato animal se presentó, en los días más recientes, en Santa Rosa, Boyacá. Las repudiables imágenes han generado conmoción entre los internautas, pues en el video, difundido en redes sociales, se observa a un hombre encima de un caballo mientras arrastra a un perro vivo que se encuentra amarrado del cuello con una soga.

¿Qué pasó con el hombre que arrastró a un perro en Boyacá?

Según información suministrada por la senadora Andrea Padilla, el sujeto, quien fue capturado por la Policía, fue dejado en libertad al tratarse de un hombre de 75 años.

La Fiscalía ya tiene la denuncia oficial de los hechos mientras que el equipo de abogados Alegato Juristas se encuentran apoyando el proceso para defender a las víctimas del caso.

Así mismo, según explicó la senadora, por medio de su cuenta oficial de Instagram, dicha situación representaría el delito de lesiones graves, agravado por sevicia y espacio público como lo menciona la ley Ángel.

¿Qué ocurrió con el perro maltratado en Boyacá?

El animal, quien recibió el nombre de Thor, fue rescatado por una mujer proteccionista y actualmente se encuentra en un centro veterinario a cargo de la fundación Huellita Sofileñas.

Según los reportes médicos, dados a conocer por la fundación, Thor, el perrito de dos años, fue diagnosticado con anemia, posible hemoparasitosis, plaquetas altas, proceso infeccioso, inicio de daño hepático y desnutrición.

También posee heridas en sus patas debido al maltrato al que fue sometido mientras era arrastrado en la vía pública. La fundación también mencionó que, probablemente, no es la primera vez que el animal era maltratado a raíz de su delicado estado de salud.

Por su parte, la Alcaldía Municipal de Santa Sofía emitió un comunicado rechazando el hecho, mientras que se encuentran adelantando los trámites para la recuperación del animal.