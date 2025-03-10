CANAL RCN
Colombia

Indignante: captan a hombre arrastrando a un perro vivo desde un caballo en Boyacá

La Fiscalía se encuentra adelantando la investigación mientras que el sujeto de 75 años se encuentra en libertad.

Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad y IG @huellitassofilenas
Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad y IG @huellitassofilenas

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
02:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo hecho de maltrato animal se presentó, en los días más recientes, en Santa Rosa, Boyacá. Las repudiables imágenes han generado conmoción entre los internautas, pues en el video, difundido en redes sociales, se observa a un hombre encima de un caballo mientras arrastra a un perro vivo que se encuentra amarrado del cuello con una soga.

¿Qué pasará con las colombianas que fueron detenidas en la flotilla hacia Gaza?
RELACIONADO

¿Qué pasará con las colombianas que fueron detenidas en la flotilla hacia Gaza?

¿Qué pasó con el hombre que arrastró a un perro en Boyacá?

Según información suministrada por la senadora Andrea Padilla, el sujeto, quien fue capturado por la Policía, fue dejado en libertad al tratarse de un hombre de 75 años.

La Fiscalía ya tiene la denuncia oficial de los hechos mientras que el equipo de abogados Alegato Juristas se encuentran apoyando el proceso para defender a las víctimas del caso.

Así mismo, según explicó la senadora, por medio de su cuenta oficial de Instagram, dicha situación representaría el delito de lesiones graves, agravado por sevicia y espacio público como lo menciona la ley Ángel.

Millonarias consecuencias podrían generarse al incumplir el contrato de los helicópteros MI-17
RELACIONADO

Millonarias consecuencias podrían generarse al incumplir el contrato de los helicópteros MI-17

¿Qué ocurrió con el perro maltratado en Boyacá?

El animal, quien recibió el nombre de Thor, fue rescatado por una mujer proteccionista y actualmente se encuentra en un centro veterinario a cargo de la fundación Huellita Sofileñas.

Según los reportes médicos, dados a conocer por la fundación, Thor, el perrito de dos años, fue diagnosticado con anemia, posible hemoparasitosis, plaquetas altas, proceso infeccioso, inicio de daño hepático y desnutrición.

También posee heridas en sus patas debido al maltrato al que fue sometido mientras era arrastrado en la vía pública. La fundación también mencionó que, probablemente, no es la primera vez que el animal era maltratado a raíz de su delicado estado de salud.

Por su parte, la Alcaldía Municipal de Santa Sofía emitió un comunicado rechazando el hecho, mientras que se encuentran adelantando los trámites para la recuperación del animal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Palestina

¿Qué pasará con las colombianas que fueron detenidas en la flotilla hacia Gaza?

Contraloría General de la República

Millonarias consecuencias podrían generarse al incumplir el contrato de los helicópteros MI-17

Cárcel La Modelo

¿Qué se sabe del dragoneante que murió en atentado contra la cárcel modelo en Bogotá?

Otras Noticias

Lamine Yamal

Lamine Yamal no estará con España tras recaer de su lesión

Lamine Yamal fue excluido de la lista de convocados de España tras recaer de su lesión.

Viral

La sentida despedida de B-King: así lo homenajearon sus amigos y familiares

Familiares y amigos le dieron el último adiós al músico B-King: pidieron justicia.

Estados Unidos

Trump dio un ultimátum a Hamás para aceptar su plan de paz: tienen hasta el domingo en la noche

Latinoamérica

Este es el país que lidera el mercado de la publicidad en Latinoamérica: este es el listado en este ranking

Enfermedades

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética