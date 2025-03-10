¿Qué pasará con las colombianas que fueron detenidas en la flotilla hacia Gaza?

El futuro de las dos colombianas que iban a bordo de la flotilla interceptada por Israel empieza a definirse.

Se trata de Luna Barreto y Manuela Bedoya, quienes junto a otros activistas internacionales fueron retenidas tras intentar llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

¿Qué se sabe de las colombianas detenidas en la flotilla hacia Gaza?

En las últimas horas, ambas firmaron el documento de deportación que las obligará a abandonar territorio israelí.

Así lo confirmó Ledys Sanjuán, coordinadora de la Delegación Colombiana del Movimiento Global a Gaza, quien precisó que la firma de este documento estaba previamente acordada.

Nosotras ya sabíamos que nuestros connacionales iban a firmar el documento de deportación. Es lo que acordamos previamente.

Ella recalcó que lo más importante en este momento es que las dos mujeres puedan volver pronto al país y reencontrarse con sus familias.

Es urgente para nosotras que ellas sean libres y que vuelvan a sus casas sanas y salvas.

La dirigente del movimiento desmintió rumores difundidos por algunos medios que aseguraban que Barreto y Bedoya habrían recibido visitas en territorio israelí.

Nosotras no tenemos ninguna confirmación oficial de ninguna visita personal con ellas aún. Para nosotros prima la información y la verificación de la información antes que sacar una noticia de último minuto.

Israel avanza con la deportación de los activistas a borde de la flotilla hacia Gaza

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel avanza en la deportación de los activistas internacionales capturados en la operación contra la flotilla.

Cuatro ciudadanos italianos ya han sido deportados. El resto están en proceso de ser deportados. Israel quiere terminar este proceso lo antes posible.

El gobierno de Benjamin Netanyahu también confirmó que la última embarcación de la flotilla fue interceptada, cerrando así el paso de la misión que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Ahora, lo que se proyecta para las colombianas es un regreso inminente a Colombia en los próximos días.