CANAL RCN
Colombia

Capturado alias El Flaco, uno de los delincuentes más buscados en Villavicencio

Las indagaciones adelantadas permitieron establecer que alias El Flaco habría participado en al menos cinco homicidios, todos ejecutados bajo un mismo patrón violento.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
11:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, fue detenido un hombre identificado como Danilo Ramírez Cruz y conocido como alias El Flaco.

Condenan a 36 años de cárcel a la enfermera que ahogó a su bebé en Santa Marta: había quedado libre
RELACIONADO

Condenan a 36 años de cárcel a la enfermera que ahogó a su bebé en Santa Marta: había quedado libre

Cayó uno de los más buscados en Villavicencio: era requerido por homicidio agravado

Este hombre es señalado de ser uno de los criminales más buscados en Villavicencio debido a su presunta participación en varios homicidios registrados en los últimos años.

La captura se logró gracias al trabajo articulado de los uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Villavicencio, quienes venían siguiendo su rastro tras una orden judicial emitida en su contra.

Según informó el coronel Milton Andrés Melo González, comandante de la institución, Ramírez Cruz era requerido por el delito de homicidio agravado.

El caso que motivó su búsqueda prioritaria está relacionado con un ataque armado ocurrido el 6 de julio de 2021 en el barrio Álamos.

En ese hecho fue asesinada una mujer conocida como ‘La Mona’ y su hermana resultó gravemente herida luego de recibir varios disparos.

La sobreviviente logró identificar al agresor. Las autoridades señalan que este crimen estaría vinculado al control del microtráfico en la zona.

Las indagaciones adelantadas por la Unidad Básica de Investigación Criminal permitieron establecer que alias El Flaco habría participado, entre 2021 y 2022, en al menos cinco homicidios adicionales, todos ejecutados bajo un mismo patrón violento.

Estas acciones lo posicionaron como una de las principales amenazas para la seguridad en la capital del Meta.

Los antecedentes de alias El Flaco

Para evadir a las autoridades, el señalado cambió su apariencia y utilizó documentos de un familiar desde 2023, año en el que fue incluido por primera vez en el cartel de los más buscados.

Corte Suprema redosifica condena de policías implicados en caso del grafitero Diego Felipe Becerra
RELACIONADO

Corte Suprema redosifica condena de policías implicados en caso del grafitero Diego Felipe Becerra

Sin embargo, su estrategia no impidió que los investigadores lograran ubicarlo en el barrio El Retiro, donde finalmente fue capturado.

El coronel Melo González destacó que este resultado fue posible gracias a la información aportada por la ciudadanía y ratificó el compromiso institucional con la lucha contra la criminalidad en la región.

“Con esta captura llevamos ante la justicia a uno de los actores delincuenciales más peligrosos y continuamos avanzando en el esclarecimiento de hechos que han afectado a la comunidad”, afirmó.
Ahora alias El Flaco quedó a disposición de las autoridades competentes para enfrentar los procesos judiciales en su contra.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

Rechazan tutela de Daniel Quintero que buscaba su inscripción presidencial ante la Registraduría

Cundinamarca

Hallan sin vida a Luis Fernando Farías, desaparecido tras creciente súbita en Viotá

Asesinatos en Colombia

Condenan a 36 años de cárcel a la enfermera que ahogó a su bebé en Santa Marta: había quedado libre

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Qué es el "doomscrolling" y cuáles son sus principales riesgos para la salud?

Este fenómeno ha logrado impactar en las sociedades actuales ante el auge de distintas redes sociales en internet.

La casa de los famosos

¡Confirmada! Ella es la nueva participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Lorena Altamirano es la participante confirmada para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Salario mínimo

Salario mínimo 2026: empresarios sugieren aumento máximo del 7% frente a propuesta del Gobierno Nacional

Selección Colombia Femenina

Así quedó eliminada la Selección Colombia del Mundial Femenino de Futsal: dura derrota ante Argentina

Tiquetes aéreos

Airbus confirma: menos de 100 aviones A320 siguen inmovilizados por fallo de software