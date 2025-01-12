Capturado alias El Flaco, uno de los delincuentes más buscados en Villavicencio

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, fue detenido un hombre identificado como Danilo Ramírez Cruz y conocido como alias El Flaco.

Cayó uno de los más buscados en Villavicencio: era requerido por homicidio agravado

Este hombre es señalado de ser uno de los criminales más buscados en Villavicencio debido a su presunta participación en varios homicidios registrados en los últimos años.

La captura se logró gracias al trabajo articulado de los uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Villavicencio, quienes venían siguiendo su rastro tras una orden judicial emitida en su contra.

Según informó el coronel Milton Andrés Melo González, comandante de la institución, Ramírez Cruz era requerido por el delito de homicidio agravado.

El caso que motivó su búsqueda prioritaria está relacionado con un ataque armado ocurrido el 6 de julio de 2021 en el barrio Álamos.

En ese hecho fue asesinada una mujer conocida como ‘La Mona’ y su hermana resultó gravemente herida luego de recibir varios disparos.

La sobreviviente logró identificar al agresor. Las autoridades señalan que este crimen estaría vinculado al control del microtráfico en la zona.

Las indagaciones adelantadas por la Unidad Básica de Investigación Criminal permitieron establecer que alias El Flaco habría participado, entre 2021 y 2022, en al menos cinco homicidios adicionales, todos ejecutados bajo un mismo patrón violento.

Estas acciones lo posicionaron como una de las principales amenazas para la seguridad en la capital del Meta.

Los antecedentes de alias El Flaco

Para evadir a las autoridades, el señalado cambió su apariencia y utilizó documentos de un familiar desde 2023, año en el que fue incluido por primera vez en el cartel de los más buscados.

Sin embargo, su estrategia no impidió que los investigadores lograran ubicarlo en el barrio El Retiro, donde finalmente fue capturado.

El coronel Melo González destacó que este resultado fue posible gracias a la información aportada por la ciudadanía y ratificó el compromiso institucional con la lucha contra la criminalidad en la región.

“Con esta captura llevamos ante la justicia a uno de los actores delincuenciales más peligrosos y continuamos avanzando en el esclarecimiento de hechos que han afectado a la comunidad”, afirmó.

Ahora alias El Flaco quedó a disposición de las autoridades competentes para enfrentar los procesos judiciales en su contra.