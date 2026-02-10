Alianza Verde pide revocatoria de aval a Juan David Gómez por violencia política de género

El Partido Alianza Verde anunció que solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la revocatoria del aval otorgado al candidato al Senado Juan David Gómez Camacho, tras acusarlo de ejercer violencia política contra mujeres congresistas.

Según el comunicado, el aspirante difundió en redes sociales dos videos dirigidos contra la representante Katherine Miranda y otra congresista, acciones que el partido calificó como “conductas absolutamente incompatibles con los principios democráticos, éticos y de respeto”.

Rechazo a la violencia política contra las mujeres

La colectividad enfatizó que no tolera ningún tipo de agresión basada en género dentro del escenario político. “La violencia política contra las mujeres no es una opinión ni una estrategia de debate: es una vulneración grave a la democracia”, señaló el documento firmado por los copresidentes Antonio Navarro Wolff y Rodrigo Romero Hernández.

El partido recordó que las mujeres han enfrentado históricamente “barreras estructurales, estigmatización y agresiones que buscan silenciar su participación y liderazgo”.

Llamado a las autoridades y a la sociedad

Alianza Verde extendió un llamado a las demás fuerzas políticas, autoridades electorales y ciudadanía para “rechazar todas las formas de violencia política, garantizar campañas electorales libres de agresiones y promover una cultura política basada en el respeto, el debate y la equidad”.