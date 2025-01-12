Corte Suprema redosifica condena de policías implicados en caso del grafitero Diego Felipe Becerra

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la responsabilidad penal de varios miembros de la Policía Nacional involucrados en la manipulación de la escena donde fue asesinado el grafitero Diego Felipe Becerra, ocurrido el 19 de agosto de 2011 en el occidente de Bogotá.

Corte redosifica condena de policías implicados en caso del grafitero Diego Becerra

Además de confirmar la condena, el alto tribunal redosificó las penas por errores detectados en la sentencia emitida inicialmente.

Los exuniformados identificados como Nelson Jesús Arévalo Rodríguez, teniente coronel en retiro; Fleyber Leandro Zarabanda Payán, subintendente; Juan Carlos Leal Barrero, sargento y Wilmer Antonio Alarcón Vargas, patrullero, habían sido condenados por favorecimiento al homicidio y tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego.

En el desarrollo del caso, dos de ellos presentaron recursos de casación y uno interpuso una impugnación especial, lo que llevó a la Corte a revisar la decisión.

Tras analizar el fallo, la Sala Penal concluyó que en la dosificación de la pena se aplicó de manera duplicada una agravante, lo que incrementó indebidamente los tiempos de prisión.

Como consecuencia, en el documento conocido por este medio los magistrados ajustaron las condenas.

“Zarabanda Payán pasó de 246 a 228 meses de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por el término de 1 año. Leal Barrero de 246 a 240 meses de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por el término de 1 año. Y Alarcón Vargas pasó de 246 a 228 meses de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por el término de un 1 año”.

Corte modificó condena de policías implicados en el caso Diego Becerra

La Corte concluyó que los procesados actuaron de manera conjunta y planificada para alterar la escena, colocando un arma junto al cuerpo del adolescente con el fin de encubrir el homicidio perpetrado por el patrullero Wilmer Alarcón.

Para los magistrados, esta “división mancomunada del trabajo criminal” demuestra que no se trató de acciones aisladas, sino de un intento deliberado por impedir el esclarecimiento de la verdad.