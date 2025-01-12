CANAL RCN
Colombia

Corte Suprema redosifica condena de policías implicados en caso del grafitero Diego Felipe Becerra

Además de confirmar la condena, el alto tribunal redosificó las penas por errores detectados en la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá.

Cuatro presos se fugaron de la estación de Policía de Barrios Unidos en Bogotá

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
09:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la responsabilidad penal de varios miembros de la Policía Nacional involucrados en la manipulación de la escena donde fue asesinado el grafitero Diego Felipe Becerra, ocurrido el 19 de agosto de 2011 en el occidente de Bogotá.

Video grabó la mortal balacera en joyería de Bucaramanga: eran del Tren de Aragua
RELACIONADO

Video grabó la mortal balacera en joyería de Bucaramanga: eran del Tren de Aragua

Corte redosifica condena de policías implicados en caso del grafitero Diego Becerra

Además de confirmar la condena, el alto tribunal redosificó las penas por errores detectados en la sentencia emitida inicialmente.

Los exuniformados identificados como Nelson Jesús Arévalo Rodríguez, teniente coronel en retiro; Fleyber Leandro Zarabanda Payán, subintendente; Juan Carlos Leal Barrero, sargento y Wilmer Antonio Alarcón Vargas, patrullero, habían sido condenados por favorecimiento al homicidio y tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego.

En el desarrollo del caso, dos de ellos presentaron recursos de casación y uno interpuso una impugnación especial, lo que llevó a la Corte a revisar la decisión.

Tras analizar el fallo, la Sala Penal concluyó que en la dosificación de la pena se aplicó de manera duplicada una agravante, lo que incrementó indebidamente los tiempos de prisión.

Como consecuencia, en el documento conocido por este medio los magistrados ajustaron las condenas.

“Zarabanda Payán pasó de 246 a 228 meses de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por el término de 1 año. Leal Barrero de 246 a 240 meses de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por el término de 1 año. Y Alarcón Vargas pasó de 246 a 228 meses de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por el término de un 1 año”.

Corte modificó condena de policías implicados en el caso Diego Becerra

SAAB asegura que contrato de aviones Gripen para Colombia se hizo de forma "transparente" y "sin intermediarios"
RELACIONADO

SAAB asegura que contrato de aviones Gripen para Colombia se hizo de forma "transparente" y "sin intermediarios"

La Corte concluyó que los procesados actuaron de manera conjunta y planificada para alterar la escena, colocando un arma junto al cuerpo del adolescente con el fin de encubrir el homicidio perpetrado por el patrullero Wilmer Alarcón.

Para los magistrados, esta “división mancomunada del trabajo criminal” demuestra que no se trató de acciones aisladas, sino de un intento deliberado por impedir el esclarecimiento de la verdad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barrancabermeja

Manatí es encontrado sin vida en ciénaga de Barrancabermeja: sería la segunda muerte en el año

Bogotá

¡Prográmese! Estos son los eventos culturales gratuitos que ofrecerá Bogotá durante diciembre

Bucaramanga

Video grabó la mortal balacera en joyería de Bucaramanga: eran del Tren de Aragua

Otras Noticias

Selección Colombia Femenina

Así quedó eliminada la Selección Colombia del Mundial Femenino de Futsal: dura derrota ante Argentina

Así quedó eliminada la Selección Colombia del Mundial Femenino de Futsal 2025 tras caer 4-1 ante Argentina en cuartos de final.

Epa Colombia

Viral: hija de Epa Colombia conquista las redes con adorable baile

Los usuarios no tardaron en comentar lo adorable y tierna que luce la hija de Epa Colombia.

Dólar

Así arrancó el dólar en diciembre de 2025: vea el movimiento de la divisa en Colombia

Tiquetes aéreos

Airbus confirma: menos de 100 aviones A320 siguen inmovilizados por fallo de software

Enfermedades

Insomnio: expertos explican sus causas y principales afectaciones para la salud