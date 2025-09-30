CANAL RCN
Colombia

Capturado alias El Negro Daniel, presunto integrante de ‘Los Costeños’, en Barranquilla

El detenido ya tenía antecedentes judiciales por lesiones culposas y es investigado por su presunta participación en el almacenamiento, transporte de armas de fuego y drogas ilícitas.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
05:26 p. m.
Un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación logró como resultado la captura en flagrancia de alias El Negro Daniel, señalado miembro de la estructura criminal ‘Los Costeños’.

Capturan en Barranquilla a 'El Negro Daniel'

La diligencia de allanamiento y registro se llevó a cabo en el barrio La Esmeralda, en el suroccidente de Barranquilla.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un fusil AR-15 calibre 5.56 mm, un proveedor para fusil, una mira telescópica 4x32, 25 cartuchos calibre 9 mm sin percutir y alrededor de 3.000 gramos de marihuana.

El detenido, quien ya tenía antecedentes judiciales por lesiones culposas, es investigado por su presunta participación en el almacenamiento, transporte y comercialización de armas de fuego y drogas ilícitas.

De acuerdo con las pesquisas, estaría bajo las órdenes de alias La Hormiga, cabecilla de la organización, y habría facilitado recursos para la comisión de delitos como sicariato y hurto en distintas modalidades.

“El capturado presenta anotaciones judiciales por el delito de lesiones culposas y sería integrante de la estructura criminal “Los Costeños”, bajo las órdenes de alias “La Hormiga”, cabecilla de esta organización. Según las investigaciones, alias El Negro Daniel estaría vinculado a actividades de venta, almacenamiento, transporte y expendio de armas de fuego y estupefacientes, utilizados para la comisión de delitos como sicariato y hurto en todas sus modalidades”, detalló la Policía.

¿Quién es El Negro Daniel?

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que “estas acciones forman parte de las estrategias implementadas para impactar las estructuras criminales responsables de la venta, almacenamiento, transporte y expendio de armas de fuego, estupefacientes, así como de actividades relacionadas con el hurto y el sicariato en Barranquilla y su área metropolitana”.

