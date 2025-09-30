Encuentran sin vida a Victoria Strauss, reconocida lideresa trans y docente en Medellín

En el corregimiento de Santa Elena, autoridades encontraron en la noche de este lunes 29 de septiembre el cuerpo sin vida de Victoria Strauss, mujer trans reconocida por su liderazgo en la defensa de los derechos de la población LGBT+ en Colombia, profesora universitaria y consejera de paz entre 2017 y 2019.

Victoria fue reportada como desaparecida en la tarde de este lunes y vista por última vez en el barrio Villa Hermosa, en la Comuna 8 de Medellín.

Las autoridades confirmaron el hallazgo de una persona fallecida en la vereda El Mazo, jurisdicción de Santa Elena, sobre las 9:40 de la noche del pasado 29 de septiembre.

Autoridades investigan la muerte de Victoria Strauss

De acuerdo con el reporte oficial, fueron habitantes del sector quienes alertaron a la Policía sobre la presencia del cuerpo. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

El reporte policial indicó que “al llegar la patrulla al lugar, ubicó en zona boscosa el cuerpo sin vida de una mujer trans, suspendida. Se coordina con funcionarios de Sijin para la inspección técnica a cadáver”.

Organizaciones de derechos humanos piden celeridad en el caso de Victoria Strauss

Colombia Diversa, organización defensora de derechos LGBTIQ+ en Colombia, hizo un llamado a honrar la dignidad de su legado y a que las autoridades investiguen de manera rigurosa los hechos que rodean su caso.

“El trabajo de Victoria Strauss fue un pilar fundamental para los activismos trans en Antioquia. Sus convicciones y luchas deben seguir vivas en nuestra búsqueda por un país más justo e igualitario. Expresamos nuestras condolencias a sus amigues, colectivas y procesos de los que hizo parte”, expresó Colombia Diversa.

La organización Caribe Afirmativo también lamentó la muerte de la activista trans: “La partida de Victoria nos deja el corazón roto. Deja en nosotras un vacío que solo es posible llenar con las memorias de su resistencia y con sus palabras que movilizan y abrazan. Descansa en poder, Victoria”.

Por su parte, La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) expresó: “Con preocupación y fuerte rechazo denunciamos que la lideresa social y defensora de los derechos Lgbti, Victoria Strauss, fue hallada sin vida. Había sido reportada como desaparecida el día de hoy 29 de septiembre. Su muerte ha conmocionado a la comunidad. Se exige una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar justicia. Strauss, activista trans, se dedicó a la defensa de los derechos humanos. Las autoridades deben actuar con celeridad”.