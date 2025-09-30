Nueva pista sobre la muerte de B-King y Regio Clown podría dar un giro al crimen

Tras la lamentable muerte de B-King y Regio Clown en México, han salido a la luz nuevos detalles sobre su asesinato.

Detalles del fallecimiento de B-King y Regio Clown

Apareció una nueva pista en torno al homicidio de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y de Jorge Luis Herrera, Regio Clown.

De acuerdo con la unidad investigativa de El Tiempo, se sustentan en testimonios que vinculan a Regio Clown con una red dedicada a la venta de drogas ilícitas en fiestas exclusivas de música electrónica. Asimismo, señalan que Herrera habría recibido advertencias para que no permitiera la distribución de sustancias psicoactivas en zonas como Polanco, territorio controlado por grupos criminales.

Por otro lado, en Medellín, un amigo cercano de B-King aseguró que el artista no era el objetivo de los atacantes, sino que terminó siendo una víctima colateral de un ajuste de cuentas.

Según estas versiones, se puede asegurar que Regio Clown habría recibido alertas de no vender en determinadas zonas y allegados a B-King sostienen que el crimen fue una represalia dirigida contra el DJ, en la que el colombiano terminó atrapado en medio de la disputa.

Declaraciones de amigos de B-King y Regio Clown

Por otro lado, la Fiscalía no ha revelado mayores detalles del caso y aclaró que, desde un principio, los artistas no fueron secuestrados, como se había especulado.

En esta investigación también aparece el nombre de Angie Miller, quien solía acompañar a los músicos en sus presentaciones. Ella fue capturada en septiembre hacia las 8:15 p.m., pero posteriormente quedó en libertad.

Por su parte, Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, aseguró que necesita asilo político, pues teme por su vida y no tiene intención de regresar a Colombia.