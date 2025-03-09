CANAL RCN
VIDEO | Capturan a ‘El Químico’, colombiano al servicio del Cartel de los Balcanes

Alias El Químico era el responsable de viajar a Europa para liderar el proceso técnico que permitía extraer cocaína camuflada entre distintas sustancias.

Foto: X @DirectorPolicia

septiembre 03 de 2025
03:42 p. m.
La Policía Nacional confirmó la captura en Bogotá de Samir Rosales Rodríguez, alias El Químico, un ciudadano colombiano señalado de trabajar al servicio del Cartel de los Balcanes y requerido por la justicia de Albania por delitos relacionados con el narcotráfico y pertenencia a organización criminal.

Cayó alias El Químico en Bogotá

El procedimiento se realizó en el marco de una operación coordinada entre la Policía colombiana y las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol en Colombia, Ecuador y Albania, logrando hacer efectiva una notificación roja internacional en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, alias El Químico era el responsable de viajar a Europa para liderar el proceso técnico que permitía extraer cocaína camuflada entre distintas sustancias, especialmente fertilizantes orgánicos, utilizados como fachada para ocultar los cargamentos.

Las autoridades establecieron que Rosales Rodríguez actuaba como un enlace directo entre las mafias albanesas y las redes criminales en Suramérica.

Además, habría coordinado y supervisado la logística de múltiples envíos de droga desde el Puerto de Buenaventura, con destino a países como Grecia y Montenegro.

Para estas operaciones, utilizaba empresas fachada que facilitaban el tránsito de los cargamentos ilícitos hacia Europa.

La Policía capturó a alias El Químico: esto se sabe

El director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, destacó, a través de su cuenta oficial en X, el resultado como parte de la ofensiva contra el crimen organizado transnacional.

“La captura de alias El Químico representa un golpe contundente contra las redes del narcotráfico que operan entre Suramérica y Europa, reafirmando nuestro compromiso en la lucha contra el multicrimen”, aseguró el mayor.

Cabe mencionar que alias El Químico quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los trámites para su eventual extradición hacia Albania.

