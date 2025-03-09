CANAL RCN
Colombia

Dos policías emboscados y asesinados en Saravena, Arauca: otros dos heridos

El atentado armado fue perpetrado contra unidades de investigación e inteligencia.

Foto: Ejercito Nacional

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
02:54 p. m.
En Saravena, Arauca, en horas de la mañana de este 3 de septiembre se registró un ataque armado contra la Policía Nacional, donde dos funcionarios de la Sijín fueron asesinados y otros dos resultaron heridos.

Los uniformados fueron emboscados por hombres armados. Las autoridades calificaron el hecho como un acto cobarde perpetrado contra servidores públicos en cumplimiento de su deber.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, las víctimas fueron identificadas como el intendente Jaime Moreno Cuasialpud y el patrullero Juan David Pérez Bechara, ambos adscritos a la unidad de investigación criminal en Saravena.

Sus compañeros heridos fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo atención médica.

Millonaria recompensa por los asesinos

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen.

Rechazamos rotundamente estos actos de cobardía por parte de grupos que atentan contra la vida de nuestros policías y afectan la seguridad de toda la comunidad.

Aunque no se confirmó la autoría del ataque, la región de Arauca atraviesa una fuerte disputa territorial entre grupos armados ilegales que buscan controlar corredores estratégicos del narcotráfico y la minería ilegal.

Este escenario ha incrementado la presión sobre las unidades de la Fuerza Pública desplegadas en la zona.

Arauca sigue siendo blanco de la violencia

El atentado en Saravena se suma a una serie de hechos violentos que en los últimos meses han tenido como blanco a uniformados y líderes sociales en Arauca, departamento históricamente golpeado por la presencia de guerrillas, disidencias y bandas criminales.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a brindar información que permita esclarecer el hecho y reiteró que continuará desarrollando operaciones de control en la zona, pese a los ataques contra sus efectivos.

