El grave impacto de la crisis por falta de mantenimiento a helicópteros MI-17 del Ejército Nacional

Son 11 los helicópteros MI-17 que se mantienen en tierra y a la espera de los recursos necesarios para su mantenimiento.

diciembre 01 de 2025
12:32 p. m.
La crisis por el mantenimiento de los helicópteros MI-17 continúa. Aunque el Gobierno Nacional ha buscado alternativas, no salieron como esperaban y volvieron a quedar como hace tres años, sin ninguna empresa a cargo del mantenimiento de estas aeronaves.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que siguen buscando nuevas opciones para recuperar la operatividad logística de estas aeronaves en el Ejército:

Estamos buscando proveedores que nos puedan suministrar este soporte, reflejando claramente que tenemos una capacidad instalada aquí en Colombia.

RELACIONADO

Lo que ha pasado con los helicópteros MI-17

La crisis inició en febrero de 2022 con la guerra entre Rusia y Ucrania. Habían acordado una suspensión temporal, lo que generó una baja ejecución en los contratos.

En febrero del 2023 suspendieron definitivamente los contratos, lo que generó que el Ejército contara con solo cuatro helicópteros MI-17 en operación.

En diciembre del 2024 firmaron con Vertol Systems para el mantenimiento. Sin embargo, en mayo de este año la aviación del Ejército hizo alertas frente al incumplimiento.

Los impactos de la falta de mantenimiento de los helicópteros no solo han sido para el área de operaciones, sino también en temas económicos, al tener que utilizar el Black Hawk.

RELACIONADO

El contrato que fue sancionado para los helicópteros MI-17

Los helicópteros MI-17 son esenciales para todas las operaciones logísticas del Ejército. El 31 de diciembre del 2024 el Ministerio de Defensa suscribió un contrato con la empresa Vertol Systems, pero la sancionaron hace unos meses por incumplimiento.

El Ejército fue el que emitió varias alertas desde mayo, solo a cuatro meses de haber iniciado este contrato.

La semana pasada empezó a regir la sanción contra la empresa Vertol Systems por incumplimiento en el contrato en el mantenimiento de los helicópteros MI-17.

El ministro de Defensa aseguró que ya están en ese proceso de analizar qué otra empresa podría asumir este mantenimiento. En el hangar en Tolemaida y cuatro helicópteros que hacen parte de los ocho que actualmente están volando.

RELACIONADO

