¿Cuáles son los dos días festivos adicionales que tendrá Colombia en 2026? Ojo al calendario

A diferencia de 2025, el próximo año contará con dos días festivos adicionales, lo que se traduce en más oportunidades de descanso y en varios puentes festivos para planear viajes o compartir en familia.

Este ajuste no responde a la creación de nuevas celebraciones, sino a la aplicación de la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), que permite trasladar algunos festivos al lunes más cercano cuando no caen en fin de semana. Gracias a esa norma, el 2026 tendrá un calendario más favorable para el descanso.

Más festivos en 2026 que en 2025: ¿qué cambió?

De acuerdo con el calendario oficial, Colombia tendrá 18 días festivos en 2026, mientras que en 2025 hubo 16. Aunque las celebraciones son las mismas, la diferencia está en cómo caen las fechas dentro del calendario.

Al coincidir más festivos con días que permiten su traslado al lunes, se generan más fines de semana largos, una situación que no se presentó de la misma forma en 2025.

Esto beneficia tanto a quienes trabajan como a sectores como el turismo, el comercio y los servicios, que suelen dinamizarse en temporadas de puente.

Los dos festivos nuevos que tendrá Colombia en 2026

Los dos cambios más significativos frente a 2025 son los siguientes:

Día de los Reyes Magos – lunes 12 de enero de 2026

En 2026, el festivo de Reyes Magos se trasladará al lunes 12 de enero, lo que permitirá arrancar el año con un puente festivo. En 2025, esta fecha no generó descanso adicional porque el 6 de enero cayó en un día laboral sin posibilidad de traslado favorable.

San Pedro y San Pablo – lunes 29 de junio de 2026

Otro de los festivos que marcará la diferencia será San Pedro y San Pablo, que en 2026 se celebrará el lunes 29 de junio. Gracias a la Ley Emiliani, esta fecha se consolida como un puente que no tuvo el mismo impacto en el calendario de 2025.

Además de estos dos días, otras celebraciones como San José, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús también caerán en lunes, reforzando la cantidad de puentes a lo largo del año.

¿Por qué es importante este cambio en el calendario?

Que 2026 tenga dos festivos más que 2025 no solo implica más días libres. También facilita la planificación de vacaciones, escapadas cortas y encuentros familiares.

Para el turismo interno, estos puentes representan una oportunidad clave para la reactivación económica en distintas regiones del país.

Calendario días festivos en 2026