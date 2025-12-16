CANAL RCN
Colombia Video

Ataques simultáneos tienen en jaque a Cauca: ELN dejó un cilindro en plena vía

El ELN y las disidencias del Frente Jaime Martínez realizaron hostigamientos desde tempranas horas de la mañana en Buenos Aires.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
11:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el departamento de Cauca se registró una crítica situación de orden público con ataques simultáneos en al menos cinco municipios, donde grupos armados ilegales instalaron artefactos explosivos, además de enfrentamientos con la fuerza pública y bloqueos en importantes corredores viales.

VIDEO | Primeras imágenes de Miguel Ayala y su mánager en libertad: estaban encadenados
RELACIONADO

VIDEO | Primeras imágenes de Miguel Ayala y su mánager en libertad: estaban encadenados

El ELN es señalado de colocar pancartas y señuelos en diversos puntos estratégicos de las principales vías del departamento.

VIDEO del momento exacto de la explosión de una 'moto bomba' en Balboa, Cauca
RELACIONADO

VIDEO del momento exacto de la explosión de una 'moto bomba' en Balboa, Cauca

ELN dejó bandera y un cilindro abandonado en Cauca

En un punto conocido como Río Blanco, en el ingreso norte a Popayán, donde inicia la segunda calzada de la vía Panamericana hacia Cali, se encontró una bandera del ELN en el talud de la montaña.

Frente a la bandera dejaron cilindro que estaba sin carga explosiva, confirmaron las autoridades.

El municipio de Suárez generó especial preocupación debido a que el supuesto artefacto fue ubicado en medio de un puente que constituye el principal acceso a esta población, lo que afectó la movilidad de los residentes y el transporte en la zona.

VIDEO | Nuevo ataque con dron dejó dos heridos en Morales, Cauca
RELACIONADO

VIDEO | Nuevo ataque con dron dejó dos heridos en Morales, Cauca

Disidencias de las Farc intentan tomar el municipio de Buenos Aires

La mayor alteración del orden público se registró en el municipio de Buenos Aires, donde presuntos disidentes del Frente Jaime Martínez protagonizaron un ataque directo contra la infraestructura policial.

Los atacantes llegaron con una volqueta e intentaron lanzar cilindros bomba hacia la estación de policía. Durante el operativo, algunas de estas cargas explosivas detonaron mientras otras no llegaron a activarse.

Los fuertes enfrentamientos en la cabecera municipal de Buenos Aires dejaron como resultado daños en numerosas viviendas del sector. Hasta el momento de este reporte, las autoridades no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles víctimas o la magnitud de los daños materiales.

A pesar de la intensidad de los ataques, el tráfico vehicular se normalizó en el corredor vial entre Popayán y Santander de Quilichao.

Futbolista colombiano fue víctima de violento robo en las vías del Cauca: esto se sabe
RELACIONADO

Futbolista colombiano fue víctima de violento robo en las vías del Cauca: esto se sabe

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Capturan a siete militares activos del Ejército por presunto peculado por apropiación

Policía Nacional

Capturan en Medellín a cinco presuntos integrantes de red dedicada al hurto de relojes de lujo

Congreso de la República

Reforma a la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado

Otras Noticias

Chile

Milei y Kast se reúnen en Buenos Aires para definir agenda conjunta

Durante su estadía en Buenos Aires, Kast tiene previsto reunirse con empresarios de sectores industriales, comerciales, energéticos, de infraestructura, agricultura y banca

Turismo

¿Cuáles son los dos días festivos adicionales que tendrá Colombia en 2026? Ojo al calendario

Colombia tendrá dos festivos adicionales en 2026 frente a 2025. Conozca cuáles son, por qué se suman al calendario y cómo impactan los puentes festivos.

Karol G

Karol G sorprende al aparecer en La Guajira con su nuevo look: ¿a qué se debe su visita?

Premio Puskás

¡De otro planeta! El gol que se llevó el Premio Puskás 2025: vea la majestuosa anotación

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno