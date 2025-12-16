Ataques simultáneos tienen en jaque a Cauca: ELN dejó un cilindro en plena vía

En el departamento de Cauca se registró una crítica situación de orden público con ataques simultáneos en al menos cinco municipios, donde grupos armados ilegales instalaron artefactos explosivos, además de enfrentamientos con la fuerza pública y bloqueos en importantes corredores viales.

El ELN es señalado de colocar pancartas y señuelos en diversos puntos estratégicos de las principales vías del departamento.

ELN dejó bandera y un cilindro abandonado en Cauca

En un punto conocido como Río Blanco, en el ingreso norte a Popayán, donde inicia la segunda calzada de la vía Panamericana hacia Cali, se encontró una bandera del ELN en el talud de la montaña.

Frente a la bandera dejaron cilindro que estaba sin carga explosiva, confirmaron las autoridades.

El municipio de Suárez generó especial preocupación debido a que el supuesto artefacto fue ubicado en medio de un puente que constituye el principal acceso a esta población, lo que afectó la movilidad de los residentes y el transporte en la zona.

Disidencias de las Farc intentan tomar el municipio de Buenos Aires

La mayor alteración del orden público se registró en el municipio de Buenos Aires, donde presuntos disidentes del Frente Jaime Martínez protagonizaron un ataque directo contra la infraestructura policial.

Los atacantes llegaron con una volqueta e intentaron lanzar cilindros bomba hacia la estación de policía. Durante el operativo, algunas de estas cargas explosivas detonaron mientras otras no llegaron a activarse.

Los fuertes enfrentamientos en la cabecera municipal de Buenos Aires dejaron como resultado daños en numerosas viviendas del sector. Hasta el momento de este reporte, las autoridades no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles víctimas o la magnitud de los daños materiales.

A pesar de la intensidad de los ataques, el tráfico vehicular se normalizó en el corredor vial entre Popayán y Santander de Quilichao.