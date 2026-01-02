Zulma Guzmán habría eliminado información de sus redes y tenía dos pasaportes: detalles nuevos de la huida

La muerte de dos niñas tras consumir unas frambuesas envenenadas con talio ha generado entre eco y misterio. Los señalamientos se han centrado en Zulma Guzmán como la principal responsable.

El punto de partida del caso es abril de 2025, cuando las frambuesas llegaron a la casa de las jóvenes. Los ojos apuntaron en Guzmán, teniendo en cuenta que la mamá de las víctimas había fallecido por el consumo de la misma sustancia, presuntamente manipulada por la sospechosa.

Zulma Guzmán sigue en Londres

En diciembre hubo un avance en el caso. Las autoridades británicas la rescataron en el río Támesis de Londres. Fue llevada al hospital, a la espera de que se cumpla la circular roja de Interpol.

Noticias RCN conoció en exclusiva detalles de la primera audiencia preliminar contra Guzmán. Uno de los señalamientos más graves hechos por la Fiscalía es que habría intentado borrar evidencias de sus redes sociales y correos electrónicos.

Borrar información, las manos y detalles del escape

También se reveló que tenía dos pasaportes para huir del país. Es importante recordar que ella no se encuentra en Colombia aún, sino que permanece bajo asistencia médica en la capital británica.

Mientras tanto, una juez autorizó la emisión de un edicto con el que la Fiscalía la notificará de su comparecencia. De esta manera, si no acude, el proceso podría seguir adelantándose sin inconvenientes.

La jueza del caso es Santa Isabel Díaz y durante la audiencia también se supo que Guzmán tenía un problema generalizado en las manos. ¿Qué relación tendría con el caso de las menores? Resulta que la condición habría sido ocasionada por la manipulación del veneno.

Un punto clave es la fecha en la que escapó. La fiscal Elsa Reyes mencionó que habría salido una semana después de que se confirmara el fallecimiento de las niñas. A la par, se habría dedicado a eliminar información en redes que la inculparan.

En caso de ser declarada persona ausente, en Colombia se le asignará un abogado de oficio, quien continuará el proceso. Le imputarán los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.