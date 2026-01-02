CANAL RCN
Colombia Video

Zulma Guzmán habría eliminado información de sus redes y tenía dos pasaportes: detalles nuevos de la huida

Noticias RCN conoció detalles de la audiencia preliminar contra Guzmán, quien se encuentra en Inglaterra.

Noticias RCN

enero 02 de 2026
07:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La muerte de dos niñas tras consumir unas frambuesas envenenadas con talio ha generado entre eco y misterio. Los señalamientos se han centrado en Zulma Guzmán como la principal responsable.

Revelan nuevos detalles del caso de Zulma Guzmán y envenenamiento de menores: horas previas
RELACIONADO

Revelan nuevos detalles del caso de Zulma Guzmán y envenenamiento de menores: horas previas

El punto de partida del caso es abril de 2025, cuando las frambuesas llegaron a la casa de las jóvenes. Los ojos apuntaron en Guzmán, teniendo en cuenta que la mamá de las víctimas había fallecido por el consumo de la misma sustancia, presuntamente manipulada por la sospechosa.

Zulma Guzmán sigue en Londres

En diciembre hubo un avance en el caso. Las autoridades británicas la rescataron en el río Támesis de Londres. Fue llevada al hospital, a la espera de que se cumpla la circular roja de Interpol.

Noticias RCN conoció en exclusiva detalles de la primera audiencia preliminar contra Guzmán. Uno de los señalamientos más graves hechos por la Fiscalía es que habría intentado borrar evidencias de sus redes sociales y correos electrónicos.

Borrar información, las manos y detalles del escape

También se reveló que tenía dos pasaportes para huir del país. Es importante recordar que ella no se encuentra en Colombia aún, sino que permanece bajo asistencia médica en la capital británica.

Zulma Guzmán viajó a Argentina tras la muerte de las dos menores envenenadas con talio: Fiscalía
RELACIONADO

Zulma Guzmán viajó a Argentina tras la muerte de las dos menores envenenadas con talio: Fiscalía

Mientras tanto, una juez autorizó la emisión de un edicto con el que la Fiscalía la notificará de su comparecencia. De esta manera, si no acude, el proceso podría seguir adelantándose sin inconvenientes.

La jueza del caso es Santa Isabel Díaz y durante la audiencia también se supo que Guzmán tenía un problema generalizado en las manos. ¿Qué relación tendría con el caso de las menores? Resulta que la condición habría sido ocasionada por la manipulación del veneno.

Un punto clave es la fecha en la que escapó. La fiscal Elsa Reyes mencionó que habría salido una semana después de que se confirmara el fallecimiento de las niñas. A la par, se habría dedicado a eliminar información en redes que la inculparan.

En caso de ser declarada persona ausente, en Colombia se le asignará un abogado de oficio, quien continuará el proceso. Le imputarán los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barranquilla

En esto quedaría la tarifa de transporte público en Barranquilla tras aumento del salario mínimo

Santander

Procuraduría inició indagación disciplinaria por corrida de toros que terminó en batalla campal en Barbosa

Antioquia

¿Quién es el británico requerido en España que fue capturado en el aeropuerto de Rionegro?

Otras Noticias

Finanzas personales

Revelan el tope máximo de lo que puede aumentar la cuota de administración para este 2026

Conozca cuánto puede incrementarse el valor de esta cuota tras el inicio de 2026.

Estados Unidos

Luto en el cine: encuentran sin vida a la hija de un reconocido actor en Estados Unidos

La mujer fue hallada en un apartamento de San Francisco sin vida en la madrugada del 1 de enero.

Fútbol

Dani Alves regresa al fútbol: este es el nuevo plan tras salir de prisión por delito sexual

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos

Andrea Valdiri

Tristeza en la familia de Andrea Valdiri: el luto que conmocionó a sus seguidores