Andesco alerta riesgo de apagón por fenómeno de El Niño y sugiere elevar los niveles de los embalses

La preocupación crece en el sector energético por la inminencia del fenómeno de El Niño y el impacto que podría tener en la generación eléctrica del país. Gremios y empresas advierten que es urgente elevar los niveles de los embalses para garantizar el suministro y evitar un apagón en los próximos meses.

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La alerta se centra en dos frentes: la necesidad de aumentar la capacidad de los embalses y las deudas del Gobierno con las termoeléctricas, que ascienden a 1,4 billones de pesos.

Hidroituango solo opera al 53% de su capacidad

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó a Hidroituango para pasar del 53% al 100% de su capacidad, pero la central debe remover primero una capa vegetal alrededor del embalse para poder inundarlo. Este proceso podría tardar al menos cuatro meses.

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Mientras tanto, hasta hace pocos días el agua se estaba vertiendo por el canal de descarga, recurso que será vital durante el próximo semestre. “Cada gota que se pierda hoy nos hará falta en los meses de sequía”, advierten los operadores.

Termoeléctricas exigen pago de deudas para operar

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) señala que es indispensable encender desde ya las centrales termoeléctricas para respaldar el sistema. Sin embargo, el Gobierno nacional mantiene deudas con las plantas térmicas por 1,4 billones de pesos, lo que impide su plena operación.

El gremio denuncia que se ha estigmatizado la generación hidroeléctrica, incluso en el caso de Hidroituango, la central más importante del país. “No se trata de utilidades, se trata de garantizar energía para los usuarios”, recalcan los empresarios