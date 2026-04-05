Cobrando 'peaje' para colados en Transmilenio: video viral refleja nueva problemática

Hay preocupación en Transmilenio tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a un hombre facilitando el ingreso irregular de pasajeros a cambio de dinero. En las imágenes se observa cómo sostiene los torniquetes de una estación para permitir el acceso sin validar el pasaje.

Desde la compañía rechazaron estos hechos y advirtieron que esta conducta vulnera las normas de acceso y promueve dinámicas de informalidad dentro de la infraestructura.

La situación evidencia una evolución en las prácticas de evasión del pago del pasaje. A diferencia de conductas tradicionales como saltar torniquetes o ingresar por puertas laterales, ahora evidencia una especie de 'peaje', en el que un tercero controla el acceso a cambio de dinero en efectivo.

¿Cuáles son los riesgos y sanciones por colarse en TransMilenio?

Transmilenio advirtió que los usuarios que ingresan sin pagar enfrentan riesgos directos. Entre ellos, la falta de cobertura de seguro en caso de accidente y la ausencia de registro del viaje, lo que limita la capacidad de respuesta ante emergencias.

En cuanto a sanciones, las personas que sean sorprendidas podrán ser retiradas del sistema y recibir comparendos bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con multas que pueden superar los $200.000.