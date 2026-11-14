Capturado presunto cabecilla de la Segunda Marquetalia: habría ordenado homicidios en Caquetá

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la más reciente captura de un presunto cabecilla de la Segunda Marquetalia tras una extensa investigación y la desaparición de un hombre en zona rural de San José del Fragua, Caquetá.

Golpe a la Segunda Marquetalia

Se trata de Wilmer Castillo Duarte, alias Cristóbal Pérez, quien, según la investigación de las autoridades, habría dado la orden de desaparecer a un hombre en el Caquetá frente a su supuesto intento por colaborar con las autoridades. Desde entonces se desconoce el paradero de la víctima.

Según el informe de la Fiscalía General de la Nación, Catillo Duarte sería un posible cabecilla de la estructura Teófilo Forero Castro de la autodenominada Segunda Marquetalia.

Además, autoridades informaron que en mayo del 2023 habría asumido el control de 56 integrantes del grupo ilegal en diferentes municipios del Caquetá y Huila.

Se conoció que el hombre habría coordinado acciones, desde la posición que tenía, al ejecutar acciones armadas y extorsiones a comerciantes, empresarios, finqueros y demás pobladores por medio de citaciones y amenazas.

Otros ataques atribuidos al señalado

La Fiscalía también atribuyó al presunto cabecilla haber dado la orden de un ataque armado, durante el pasado 25 de enero del 2026, en Guayabal, Zona rural de San Vicente del Caguán, en donde fueron asesinados un hombre y una menor de 15 años.

También estaría vinculado con la planeación de actividades criminales e intimidaciones a la población para lograr ejercer un control total del territorio. El hombre fue capturado en vía pública de Caparrapí, Cundinamarca, por integrantes de la Dijin de la Policía Nacional.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó varios delitos como: concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio y homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias.