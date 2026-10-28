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Defensa de Deicy Jiménez advierte que se van a presentar pruebas cuando acuda como testigo ante la Corte

Días antes, Jiménez denunció el pago de favores sexuales con contratos durante el Gobierno Petro.

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
09:05 p. m.
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A primera hora del jueves 29 de octubre, Deicy Jiménez, la mujer que denunció el pago de favores sexuales con contratos del Estado, acudirá en calidad de testigo ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para entregar su versión sobre los hechos presuntamente ocurridos cuando el expresidente Petro fue congresista y, posteriormente, llegó a la Casa de Nariño.

En ese primer cara a cara, según su abogado, Andrés Felipe Caballero, Jiménez entregaría pruebas que salpicarían al exmandatario y a la exsenadora María José Pizarro:

“Se cometieron delitos. Hay una red criminal que se va a desmantelar. Nadie se va a amilanar, nadie va a retroceder y Deicy, además de su testimonio, que también es una prueba, estoy seguro de que va a aportar elementos de corroboración”.

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Otras 48 mujeres habrían recibido contratos a cambio de favores sexuales:

Según la denuncia realizada por Jiménez, serían 48 las mujeres que recibieron contratos de manos del expresidente Petro y la exsenadora Pizarro, a cambio de presuntos favores sexuales.

Su abogado indicó en diálogo con Noticias RCN que “se está determinando cuál fue el rango de tiempo y las entidades que fueron permeadas para dilapidar recursos públicos”.

Sin embargo, la excongresista, señalada en declaraciones entregadas a los medios, negó los hechos e insistió en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter:

“He defendido los derechos de las mujeres no de palabra, sino como causa de vida; esa ha sido, es y seguirá siendo una convicción central de mi ejercicio político. Mi trabajo, mis luchas y mi trayectoria hablan por mí. No van a borrar lo que soy ni lo que represento con insinuaciones malintencionadas. Mi compromiso con las mujeres y con las causas populares no se negocia”.

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La concejal Sandra Forero se suma a las denuncias por el supuesto pago de favores sexuales con contratos:

Tras los señalamientos realizados por Jiménez, la concejal de Bogotá Sandra Forero advirtió que su equipo tiene la lupa puesta sobre 10 contratos, que se habrían entregado a cambio de favores sexuales.

En total, suman 130 millones de pesos: 116 de cuando Petro se encontraba en la Casa de Nariño y los otros 14 de cuando era senador de la República.

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