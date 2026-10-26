Golpe al robo de vehículos en Bogotá: capturan a seis personas y recuperan un furgón y una camioneta

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a seis personas en dos procedimientos adelantados en las localidades de Fontibón y Barrios Unidos, en medio de acciones de control contra el hurto de vehículos y otros delitos. En los operativos fueron recuperados automotores reportados como robados e incautada un arma de fuego.

Cinco capturados en Fontibón por presunto hurto y porte ilegal de armas

Según informó la institución, cinco personas fueron capturadas en la localidad de Fontibón por los presuntos delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. La acción se produjo durante labores de registro y control, cuando los uniformados detectaron un vehículo sospechoso que, al parecer, escoltaba un camión.

Tras verificar la situación, las autoridades inmovilizaron el automóvil en el que se movilizaban los sospechosos y hallaron en su interior un DVR de grabación perteneciente al camión, además de un revólver calibre .38.

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En un procedimiento relacionado, la Policía recuperó un furgón que había sido hurtado mediante la modalidad de halado. Dentro del vehículo se encontraban tres personas y, al revisar sus antecedentes, las autoridades establecieron que una de ellas tenía una orden de captura vigente por hechos similares.

Recuperan camioneta robada en Barrios Unidos

Por otra parte, en el barrio Siete de Agosto, localidad de Barrios Unidos, fue capturada una persona por el presunto delito de falsedad marcaria. El procedimiento fue realizado por personal de automotores de la SIJIN, que detectó irregularidades en los sistemas de identificación de una camioneta que era conducida por el sospechoso.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el vehículo presentaba regrabaciones en sus identificaciones y figuraba con un reporte de hurto bajo la modalidad de atraco ocurrido días atrás.

Los capturados y los vehículos recuperados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para avanzar en los respectivos procesos judiciales.

La Policía Metropolitana destacó además que, en lo corrido de 2026, ha logrado la recuperación de 933 vehículos en la capital del país, como parte de las estrategias implementadas para combatir el hurto automotor.