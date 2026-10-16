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El GPS los delató: cayeron cinco personas que habían robado una camioneta en Bogotá

Entre los detenidos hay una mujer y cuatro hombres que contaban con antecedentes por hurto.

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
07:46 a. m.
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La tecnología GPS se convirtió nuevamente en aliada de las autoridades para desarticular una banda dedicada al robo de vehículos en Bogotá.

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Los capturaron gracias al GPS

Cinco personas fueron capturadas en flagrancia cuando se encontraban en un lavadero de autos con una camioneta hurtada, cuyo sistema de rastreo permitió su localización exacta.

El operativo se desarrolló en un establecimiento del barrio Simón Bolívar, en la localidad de Barrios Unidos, donde los uniformados sorprendieron a los presuntos delincuentes. El grupo estaba conformado por una mujer y cuatro hombres, quienes intentaron darse a la fuga al percatarse de la presencia de los uniformados, pero fueron interceptados por patrullas de vigilancia que rodearon la zona.

Según informaron las autoridades, los cinco detenidos ya registran antecedentes por hurto de vehículos. Adicionalmente, también se conoció que uno de los capturados tendría una medida de detención domiciliaria vigente.

Durante el procedimiento de captura, la policía incautó diversos elementos utilizados para la comisión de estos delitos. Entre los objetos hallados se encontraban un inhibidor de señal, dispositivo empleado para bloquear los sistemas de rastreo y alarmas de los vehículos, radios de comunicación, equipos electrónicos y una placa vehicular falsa destinada a evadir los controles de las autoridades.

El sistema de rastreo GPS del vehículo robado fue clave para la rápida recuperación de la camioneta y la captura de los presuntos responsables.

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Capturados deberán responder ante la justicia

Los cinco capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá determinar las medidas judiciales correspondientes y establecer su responsabilidad en el hurto del vehículo. Las autoridades continúan investigando si este grupo está vinculado a otros robos de automóviles en la capital.

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