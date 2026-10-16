Chocó con el vidrio de un concesionario tras ser víctima de robo: capturaron a los ladrones

Un violento asalto en el sur de Bogotá terminó con la rápida captura de dos presuntos delincuentes gracias a la activación del plan candado por parte de las autoridades.

Hombres armados robaron a un ciudadano en Bogotá

El hecho ocurrió a plena luz del día en las inmediaciones de un concesionario cerca del barrio El Restrepo, donde un ciudadano que había retirado una alta suma de dinero fue víctima de sujetos armados.

Según informaron las autoridades, el ciudadano había retirado el dinero de una entidad comercial y solicitó acompañamiento policial. Sin embargo, decidió no esperar y tomó un transporte público para dirigirse a la compra de un vehículo en el concesionario. Al llegar al lugar, se percató de la presencia de los delincuentes y, en medio de la adrenalina mientras huía de la situación, atravesó un vidrio y cayó al suelo.

Dos hombres con casco se le abalanzaron inmediatamente y lo agredieron con armas en la cabeza y patadas para despojarle el dinero.

Sin embargo, gracias a la rápida reacción de las autoridades, se logró recuperar parte del dinero sustraído, incautaron un revólver y una motocicleta utilizada por los delincuentes. Ahora, los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de hurto, porte ilegal de armas y lesiones personales.

“Por voces de auxilio de la ciudadanía, se activa el plan candado, se logra la captura de estos dos presuntos delincuentes, la incautación de un arma de fuego tipo revolver y una motocicleta, además de la recuperación de una parte del dinero”, indicó Duvan Cely, comandante de la Policía de Transmilenio.

Alarmantes cifras de inseguridad en Bogotá

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Este caso se suma a las preocupantes cifras de inseguridad que enfrenta la capital. Desde el Concejo de Bogotá alertaron sobre el crudo panorama de seguridad que vive la ciudad. Según datos de la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá, cada cuatro minutos se registra en promedio un hurto a personas, lo que equivale a 312 casos diarios.

Entre enero y agosto de 2026, se reportaron 75.800 casos de hurto en Bogotá, cifras que evidencian la magnitud del problema de seguridad que enfrentan los ciudadanos.