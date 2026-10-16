CANAL RCN
Colombia Video

Chocó con el vidrio de un concesionario tras ser víctima de robo: capturaron a los ladrones

La víctima había retirado una importante suma de dinero y resultó herida al ser atacada por dos delincuentes armados en moto.

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
07:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un violento asalto en el sur de Bogotá terminó con la rápida captura de dos presuntos delincuentes gracias a la activación del plan candado por parte de las autoridades.

Hombres armados robaron a un ciudadano en Bogotá

Robó un vehículo y se escondió en un hospital para evitar que lo capturaran, pero la Policía lo descubrió
RELACIONADO

Robó un vehículo y se escondió en un hospital para evitar que lo capturaran, pero la Policía lo descubrió

El hecho ocurrió a plena luz del día en las inmediaciones de un concesionario cerca del barrio El Restrepo, donde un ciudadano que había retirado una alta suma de dinero fue víctima de sujetos armados.

Según informaron las autoridades, el ciudadano había retirado el dinero de una entidad comercial y solicitó acompañamiento policial. Sin embargo, decidió no esperar y tomó un transporte público para dirigirse a la compra de un vehículo en el concesionario. Al llegar al lugar, se percató de la presencia de los delincuentes y, en medio de la adrenalina mientras huía de la situación, atravesó un vidrio y cayó al suelo.

Dos hombres con casco se le abalanzaron inmediatamente y lo agredieron con armas en la cabeza y patadas para despojarle el dinero.

Sin embargo, gracias a la rápida reacción de las autoridades, se logró recuperar parte del dinero sustraído, incautaron un revólver y una motocicleta utilizada por los delincuentes. Ahora, los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de hurto, porte ilegal de armas y lesiones personales.

 

“Por voces de auxilio de la ciudadanía, se activa el plan candado, se logra la captura de estos dos presuntos delincuentes, la incautación de un arma de fuego tipo revolver y una motocicleta, además de la recuperación de una parte del dinero”, indicó Duvan Cely, comandante de la Policía de Transmilenio.

Alarmantes cifras de inseguridad en Bogotá

Capturan en Suba a presunto ladrón que hirió a un ciudadano con arma traumática tras un robo
RELACIONADO

Capturan en Suba a presunto ladrón que hirió a un ciudadano con arma traumática tras un robo

Este caso se suma a las preocupantes cifras de inseguridad que enfrenta la capital. Desde el Concejo de Bogotá alertaron sobre el crudo panorama de seguridad que vive la ciudad. Según datos de la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá, cada cuatro minutos se registra en promedio un hurto a personas, lo que equivale a 312 casos diarios.

Entre enero y agosto de 2026, se reportaron 75.800 casos de hurto en Bogotá, cifras que evidencian la magnitud del problema de seguridad que enfrentan los ciudadanos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Qué dicen las cifras sobre los índices de criminalidad en Bogotá al cierre del tercer trimestre de 2026

Lluvias En Colombia

Motociclista murió arrastrado por una fuerte corriente de agua tras las torrenciales lluvias en Soacha

Inpec

Fiscalía crea un grupo especial para investigar atentados contra funcionarios del Inpec y Policía fortalece las medidas

Otras Noticias

Estadio El Campín

Sencia tomó importante decisión sobre el concierto de Fonseca: esto se sabe

El artista bogotano confirmó que las entradas para el concierto del 24 de octubre ya se encuentran agotadas.

Terremoto

Reportan fuerte temblor de magnitud 6,9 en Rusia: esto indicaron las autoridades

Fuerte temblor de magnitud 6,9 sacudió Rusia este 15 de octubre. Conozca dónde fue el epicentro, la profundidad y el reporte del USGS.

Junior de Barranquilla

¿Junior no esperará a Sebastián Viera? Esto se sabe sobre su futuro

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 15 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Cuidado personal

Este es el hábito cotidiano que le ayuda a prevenir una de cada tres enfermedades gastrointestinales