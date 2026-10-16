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Se confirma la salida de otro técnico de la Liga BetPlay en la recta final: ya van 10

La Liga BetPlay 2026-II suma 10 técnicos que han dejado sus cargos. Llaneros confirmó la salida de José Luis García tras su eliminación en Copa BetPlay.

Se confirma la salida de otro técnico de la Liga BetPlay en la recta final: ya van 10
Foto: Golty Sports

Sebastián Montañez

octubre 16 de 2026
07:12 a. m.
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Este viernes 16 de octubre se confirmó una nueva baja en los banquillos de la Liga BetPlay 2026-II, luego de que Llaneros FC anunciara oficialmente la salida de José Luis García, quien estuvo al frente del equipo durante más de un año y medio.

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La decisión se conoció después de la eliminación del conjunto de Villavicencio en los cuartos de final de la Copa BetPlay, tras caer 4-1 frente a Internacional de Bogotá en Techo.

Con esta salida, ya son diez los entrenadores que han terminado su ciclo en los clubes de la primera división durante el segundo semestre del año.

Llaneros confirmó la salida de José Luis García

A través de un comunicado oficial, Llaneros informó que García no continuará como director técnico del equipo profesional masculino y agradeció su trabajo durante los últimos meses.

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"Durante más de año y medio, el profesor García entregó su conocimiento, experiencia y dedicación a nuestra institución en una etapa muy significativa para nosotros", señaló el club.

La institución también confirmó quién estará encargado de dirigir al equipo mientras se define el reemplazo definitivo.

"Wilmer Sandoval asumirá como director técnico de manera temporal y estará acompañado por el profesor Berley Villa como asistente técnico en los próximos compromisos mientras se designa al nuevo cuerpo técnico definitivo".

¿Cuáles son los 10 técnicos que han salido de la Liga BetPlay 2026-II?

La salida de García se suma a una lista de entrenadores que no lograron completar el segundo semestre con sus respectivos equipos.

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Estos son los diez técnicos que han dejado sus cargos:

  • Richard Páez – Cúcuta Deportivo.
  • Jonathan Risueño – Deportivo Pasto.
  • Camilo Ayala – Alianza FC.
  • Alfredo Arias – Junior.
  • Fabián Bustos – Millonarios.
  • Hernán Darío Herrera – Once Caldas.
  • Hubert Bodhert – Jaguares.
  • Sebastián Oliveros – Deportes Tolima.
  • Arturo Reyes – Deportivo Pereira.
  • José Luis García – Llaneros FC.

La cifra refleja la inestabilidad de los banquillos en el fútbol colombiano, donde los resultados deportivos siguen siendo determinantes para la continuidad de los entrenadores.

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