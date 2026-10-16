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Capturados en el Pacífico sujetos que pretendían hacer llegar hasta Costa Rica cocaína y marihuana

Tres tripulantes fueron capturados en aguas del Pacífico tras una persecución naval. La operación se desarrolló en Buenaventura.

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
10:02 a. m.
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Una operación marítima en aguas del océano Pacífico culminó con la incautación de clorhidrato de cocaína y marihuana que era transportada hacia Costa Rica. La Armada de Colombia capturó a tres ocupantes de una embarcación clandestina tras una persecución en aguas abiertas.

Los capturaron transportando droga en el Pacífico

Las autoridades detectaron la lancha sospechosa navegando en aguas colombianas. Al momento de la inspección, los efectivos hallaron varios bultos que contenían sustancias ilícitas. Los análisis preliminares confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína y marihuana, aunque las cantidades exactas no fueron especificadas en el reporte inicial.

La operación incluyó una persecución en la que los tripulantes de la embarcación intentaron evadir el cerco militar establecido por la Armada. Sin embargo, las unidades navales lograron interceptar la lancha en medio del océano, donde procedieron a someter a los tres ocupantes.

Tras el sometimiento, los sospechosos y la embarcación fueron trasladados bajo custodia hasta el muelle de la estación de Guardacostas de Buenaventura. En ese punto, un equipo especializado de la policía judicial realizó las pruebas correspondientes para determinar la naturaleza exacta de las sustancias incautadas.

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El destino final de la carga era Costa Rica, según indicaron las autoridades que participaron en el operativo.

La Armada de Colombia mantiene operaciones permanentes de vigilancia en el Pacífico colombiano, una zona estratégica para el tráfico de drogas debido a su extensa costa y la presencia de múltiples rutas marítimas clandestinas.

Los tres capturados quedarán a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes determinarán su situación legal. La embarcación y el material incautado permanecen bajo custodia como evidencia del procedimiento.

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