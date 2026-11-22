La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los habitantes de Villavicencio. En diferentes sectores de la ciudad, los ciudadanos advierten que los hurtos son cada vez más frecuentes, incluso mencionan que salir a realizar actividades es un "peligro".

Cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos han registrado cómo los responsables de estos hechos actúan en cuestión de segundos para despojar a las personas de sus pertenencias y escapar antes de que alguien pueda reaccionar.

Habitantes denuncian robos y temor en las calles de Villavicencio

La preocupación se refleja en los testimonios de quienes aseguran que la inseguridad los obliga a tomar precauciones, especialmente durante las últimas horas de la tarde.

Noralba Luque, habitante de Villavicencio, manifestó que salir tranquilamente a hacer diligencias se ha vuelto cada vez más difícil por los constantes casos de hurto.

Uno quiere salir tranquilo a hacer sus compras, ir al médico y al ver tanta cosa de la gente, acosan a las mujeres, las roban y hasta a los hombres porque también los atracan en las motos, con cuchillos.

Una percepción similar tiene Juan Pablo Díaz, quien trabaja en uno de los sectores afectados y asegura que la situación ha llegado al punto de obligar a algunos comerciantes a cerrar sus establecimientos más temprano.

El flagelo de la inseguridad está desbordado aquí en Villavicencio, hay muchos hurtos, robos, raponazos. Yo trabajo acá enseguida y después de las 5 le toca a uno cerrar porque le da miedo por tanto ladrón.

Policía reporta más de 1.600 capturas pese a reportes de inseguridad

Frente a las denuncias ciudadanas, la Policía Metropolitana de Villavicencio sostiene que ha fortalecido los operativos para combatir a los responsables de diferentes delitos.

El comandante de la institución, Óscar Cárdenas, aseguró que desde el 7 de agosto se han realizado 1.612 capturas, una cifra que representa 71 detenciones más frente al mismo periodo del año anterior.

Según el oficial, esto equivale a un incremento del 5% en los procedimientos de captura.

No obstante, las autoridades reconocen que el número de detenciones no necesariamente significa que los presuntos responsables permanezcan privados de la libertad después de ser puestos a disposición de la justicia.

Capturados por robos en Villavicencio están quedando en libertad

Uno de los puntos que genera mayor preocupación en medio de esta situación es la cantidad de personas que, pese a ser detenidas, posteriormente regresan a las calles.

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De acuerdo con las cifras entregadas en el balance, el 83% de los capturados ha quedado en libertad. El secretario de Gobierno de Villavicencio, Juan Carlos Trujillo, señaló que durante este año se han registrado alrededor de 4.600 capturas y que los operativos se han intensificado desde agosto.

Sin embargo, explicó que una parte de las personas detenidas recupera su libertad y, según indicó, en algunas ocasiones vuelve a cometer actividades ilícitas.