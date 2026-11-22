Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró en el departamento del Cesar. Las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 2, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, fueron blanco de una acción violenta ejecutada mediante el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados.

El hecho provocó la muerte de un integrante del Ejército Nacional y dejó varios uniformados heridos.

Soldado murió tras el violento atentado con explosivos contra un batallón del Ejército

De acuerdo con el comunicado del Ejército Nacional, el atentado fue perpetrado mediante el uso de rampas acondicionadas para lanzar dispositivos explosivos improvisados contra las instalaciones militares.

Como consecuencia de la acción fue asesinado el soldado Estivinson José Epieyú Pushaina. La institución también confirmó que otros 12 militares resultaron heridos y fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento, donde reciben atención médica.

El Ejército calificó lo ocurrido como una vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos, y rechazó categóricamente el ataque.

Defensoría reportó una cifra mayor de militares heridos

La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre lo ocurrido y lamentó la muerte del uniformado. Sin embargo, en su balance preliminar entregó una cifra diferente sobre las personas lesionadas.

Según el organismo, el ataque dejó 22 militares y un civil heridos, quienes también fueron mencionados en su pronunciamiento de solidaridad con las víctimas y sus familias.

La entidad recordó que todos los actores involucrados en las hostilidades deben cumplir las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, especialmente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, que buscan proteger a la población civil y limitar los efectos de las acciones armadas.

Procuraduría rechazó el atentado y pidió respeto por la vida

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, también condenó el ataque contra la unidad militar y expresó su solidaridad con el Ejército, las personas afectadas y sus familias.

El jefe del Ministerio Público señaló que, de acuerdo con los reportes preliminares conocidos por la entidad, el atentado dejó un militar muerto y 12 heridos.

Rechazamos estos actos y hacemos un llamado al respeto por la vida y las instituciones.

Ejército pide ayuda con información que permita identificar a los responsables

Tras el atentado, el Ejército Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita establecer quiénes estuvieron detrás de esta acción y evitar nuevos hechos violentos.

Para ello, recordó que se encuentra habilitada la línea 107 contra el terrorismo.