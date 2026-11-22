La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá ha lanzado una alerta a los ciudadanos frente al abandono de personas mayores de 60 años y recuerda que dicha acción es considerada un delito.

Según la entidad, en Bogotá hay más de 2 millones de personas mayores de 60 años y la ley cuenta con una serie de medidas de protección para esta población; además, señalan que el abandono es considerado una forma de violencia y es una de las mayores problemáticas que sufren las personas de la tercera edad.

Así puede reportar o denunciar el abandono de una persona mayor en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá junto a la Secretaría Distrital de Integración Social brindan las siguientes opciones para que los ciudadanos denuncien y reporten el abandono de hombres y mujeres mayores de 60 años:

Línea 'Una Llamada de Vida': 601 380 8400, disponible las 24 horas del día y con atención de Comisarías de Familia.

Línea 122: disponible las 24 horas del día y con atención de la Fiscalía General de la Nación.

Línea de emergencias 123: disponibles las 24 horas del día.

De igual forma, los ciudadanos pueden acercarse presencialmente a las sedes de las Comisarías de Familia en Bogotá.

Factores que derivan en el abandono de adultos mayores

Según datos de la Secretaría Distrital de Integración Social, hasta septiembre de 2026 en Bogotá se identificaron más de 20 mil casos de abandono, cifra que preocupa a las autoridades, ya que en algunos casos no corresponde necesariamente a situación de pobreza y también podría significar la ausencia de redes de apoyo, dependencia funcional, discapacidad, exclusión social, soledad, entre otros.