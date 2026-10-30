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Tribunal frenó intervención de Coosalud EPS en Bolívar y ordenó devolverla a sus dueños

El Tribunal Administrativo de Bolívar concluyó que la intervención no ha conseguido los resultados esperados y que persisten riesgos para los afiliados.

Tribunal frenó intervención de Coosalud EPS en Bolívar y ordenó devolverla a sus dueños
Foto: Coosalud EPS

Yhonay Díaz

octubre 30 de 2026
06:39 a. m.
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En las últimas horas, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender provisionalmente la intervención administrativa de Coosalud EPS, medida que había sido dispuesta por la Superintendencia Nacional de Salud en noviembre de 2024 y prorrogada en noviembre de 2025.

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La decisión también establece que la administración y representación legal de la entidad deben regresar a manos de los funcionarios que ocupaban esos cargos antes de la intervención.

Los organismos de seguimiento de la intervención evidencian que los objetivos no se han materializado de manera satisfactoria; que persisten riesgos significativos para los usuarios del sistema; que continúan presentándose indicadores críticos en materia financiera y asistencial; y que la proximidad del vencimiento de la intervención genera un riesgo real para la eficacia de la sentencia.

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Los argumentos que llevaron a suspender la intervención de Coosalud EPS

En el documento, el Tribunal destacó las observaciones de los organismos de control. La Procuraduría señaló que la intervención no había cumplido las finalidades previstas.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, reportó barreras de acceso a los servicios, demoras en las autorizaciones y dificultades en la entrega de medicamentos.

La Contraloría también identificó indicadores críticos, incumplimiento de metas y deficiencias en programas de atención prioritaria.

Para el magistrado, estos elementos muestran que la intervención no logró revertir las dificultades que motivaron su adopción. Incluso, consideró que la medida terminó convirtiéndose en un mecanismo para administrar la crisis, sin ofrecer una solución efectiva a los problemas de la entidad.

La Superintendencia Nacional de Salud se opuso a la suspensión. Argumentó que las dificultades señaladas eran anteriores a la intervención y que había implementado planes de acción, mecanismos de seguimiento y mesas técnicas para mejorar el funcionamiento de la EPS.

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¿Quiénes son los dueños de Coosalud EPS que volverán a tener su administración?

Se trata de Jaime González Montaño como representante legal presidente y a Natalia Largo González como representante legal suplente. Ambos fueron designados por la junta directiva antes de la intervención y, de acuerdo con los estatutos de Coosalud, están habilitados para recibir la administración y dirección de la EPS.

La suspensión es provisional y tendrá efectos mientras se define de fondo la acción popular.

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