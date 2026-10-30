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Temblor en Colombia hoy, 30 de octubre: sismo se sintió en varias ciudades durante la madrugada

Un temblor de magnitud 4,0 sacudió a Colombia este 30 de octubre durante la madrugada. Conozca el epicentro, la profundidad y las ciudades donde se sintió.

Temblor en Colombia hoy, 30 de octubre: sismo se sintió en varias ciudades durante la madrugada
Foto: SGC

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
07:13 a. m.
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Un temblor sorprendió a habitantes de diferentes regiones de Colombia durante la madrugada de este viernes 30 de octubre de 2026.

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El movimiento, registrado cuando buena parte de la población dormía, tuvo su epicentro en el sur del Tolima y fue percibido en municipios de otros departamentos.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de este 30 de octubre?

Según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió exactamente a las 2:27:59 a.m. y alcanzó una magnitud de 4,0. Su epicentro fue localizado en Chaparral, Tolima, a una profundidad inferior a 30 kilómetros, considerada superficial.

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La entidad precisó que el lugar donde se originó el movimiento está a 15 kilómetros de Roncesvalles, 17 kilómetros de San Antonio y 24 kilómetros del casco urbano de Chaparral, todos en el departamento del Tolima.

La poca profundidad ayuda a explicar por qué el temblor pudo sentirse en varias poblaciones, aunque su intensidad no fue igual en todos los lugares. La percepción depende también de la distancia al epicentro, el terreno y las características de cada edificación.

¿En qué ciudades se sintió el sismo en Colombia?

Tras el movimiento comenzaron a conocerse testimonios de ciudadanos que aseguraron haberlo sentido en Ibagué, así como en Cali, Yumbo y Sevilla, en el Valle del Cauca. También se mencionaron Armenia y Quimbaya, en el Quindío, y sectores del norte del Huila.

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Estos testimonios no significan que todas las personas de esas ciudades hayan percibido el temblor. Hasta las primeras horas de la mañana no se conocían reportes oficiales de víctimas ni daños materiales relacionados con el evento.

El SGC invitó a quienes sintieron el movimiento a ingresar a su plataforma Sismo Sentido y completar un breve formulario. Con esa información, los expertos pueden identificar en qué zonas se percibió el sismo y evaluar sus efectos.

Las autoridades recomiendan conservar la calma, identificar lugares seguros y mantenerse atentos a la información difundida por canales oficiales.

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