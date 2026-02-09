Disparos contra fachadas y amenazas: así extorsionaba ‘El Hampa’ a comerciantes de Engativá

Una operación del Gaula de Bogotá desmanteló una célula criminal que tenía en jaque a los comerciantes del barrio Unir en la localidad de Engativá.

Cayeron integrantes de 'El Hampa', disidencia del Tren de Aragua

Tres hombres de nacionalidad venezolana fueron capturados por pertenecer a ‘El Hampa’, una disidencia del Tren de Aragua dedicada a la extorsión sistemática de establecimientos comerciales.

Los capturados operaban con acciones violentas que aterrorizaban a los empresarios de la zona.

Mediante panfletos y mensajes de WhatsApp, los delincuentes exigían sumas entre 15 y 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida de los comerciantes o sus negocios. Las autoridades lograron identificar al menos cinco víctimas de esta organización criminal.

"Su modus operandi consistía en la entrega de panfletos y mensajes de WhatsApp donde exigían a los comerciantes de este punto de la ciudad el pago de 15 y 20 millones de pesos a cambio de no atentar en contra de su vida o su negocio”, detalló el teniente coronel Ángel Correa, comandante del Gaula MEBOG.

La violencia escalaba cuando los comerciantes se negaban a pagar. Según las evidencias recopiladas por las autoridades, el grupo procedía a realizar disparos contra las fachadas de los locales comerciales durante la noche.

Un caso documentado fue el ataque a una vivienda en el sector donde se muestra del nivel de intimidación que ejercían sobre la población.

¿Quiénes son los capturados?

Entre los detenidos se encuentra alias Javi, señalado como el coordinador del grupo delincuencial. También fueron capturados alias John y ‘Merlin’, identificados como los encargados de efectuar las intimidaciones directas y la entrega de los panfletos extorsivos a los comerciantes del sector.

Un juez de la República evaluó el material probatorio presentado por la Fiscalía y determinó enviar a los tres capturados a prisión.

Los cargos imputados incluyen extorsión, fabricación y porte de armas de fuego, delitos que podrían representar penas significativas para los acusados.

Las autoridades continúan investigando posibles conexiones de esta célula con otras estructuras criminales y no descartan nuevas capturas relacionadas con esta red de extorsión que afectaba a los comerciantes de Engativá.