Proyecto busca usar cucarachas para que estas asistan a damnificados por desastres naturales

Un revolucionario proyecto busca cambiar el modo con el que se abordan los desastres naturales y el posterior rescate de las víctimas, damnificados o personas atrapadas bajo escombros en casos de deslizamientos, derrumbes o terremotos.

Por esto, con el objetivo de llegar a las víctimas de una catástrofe, que usualmente son halladas en zonas de difícil acceso, un equipo de la Universidad Queensland, en Australia, se encuentra desarrollando un sistema experimental que implementaría cucarachas para asistir a los sobrevivientes bajo estructuras colapsadas.

Cucarachas usadas para rescatar damnificados

El estudio, publicado en la revista científica Advanced Science, explica el funcionamiento de los mecanismos con los que se busca que estos insectos se conviertan en paramédicos al estar equipados con elementos que permitan las primeras intervenciones básicas para que las personas logren sobrevivir.

Según la investigación, decenas de terremotos al año provocan derrumbes que dificultan gravemente las operaciones de búsqueda y que reducen, de manera significativa, las probabilidades de supervivencia de los damnificados.

Algunas de las principales afecciones que se presentan en estos casos son intoxicación por mordedura de serpiente, hemorragia posparto, reacciones alérgicas graves, sepsis o traumatismos, donde la supervivencia depende de la administración rápida de terapias inyectables.

Ante este panorama, los Insectos cíborg paramédicos estarán equipados con un mecanismo de autoinyección supervisado por humanos y una cámara a bordo que permite la administración de medicamentos líquidos mediante agujas ejecutada por múltiples cucarachas cíborg teleoperadas.

Según los científicos, la viabilidad de este proyecto radica en tres innovaciones centrales: la primera consiste en un mecanismo de autoinyección compacto que lanza un inyector y administra medicamento líquido a un objetivo con una tasa de éxito del 90%.

El segundo crea una estrategia de control manual que logra un éxito del 100 % en alcanzar los puntos de control designados, un éxito del 72 % en estabilizar cucarachas cíborg para la inyección dirigida y hasta un 95 % de éxito en la inyección a corta distancia (a menos de 150 mm del objetivo).

El tercero crea un concepto de trabajo en equipo con múltiples insectos cíborg teleoperados para llevar a cabo funciones complejas.

¿Cómo funcionarán estos mecanismos con los insectos?

Pese a que drones y robots móviles permiten desplegarse en los escenarios de emergencia, todavía no hay una tecnología que se desplace por entornos complejos enterrados bajo estructuras colapsadas.

“Como alternativa, los insectos cíborg, es decir, una plataforma robótica móvil biohíbrida que aprovecha las estructuras orgánicas de los insectos vivos, han surgido como un candidato prometedor para superar estas limitaciones en las operaciones prácticas”, se explica en la investigación.

La investigación también asegura que dicho proyecto reduce significativamente los costos de fabricación y las demandas de energía en comparación con los robots miniatura totalmente artificiales.

Pese a que el proyecto todavía se encuentra en una fase experimental, los científicos aseguran que estos podrían estar listos en un término de cinco a diez años.