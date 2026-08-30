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Golpe histórico contra secuestro y extorsión: 111 capturados en ofensiva nacional

Agentes encubiertos del GAULA de la Policía realizaron meses de seguimiento para identificar cómo los delincuentes intimidaban a sus víctimas.

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
01:49 p. m.
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En medio de un panorama marcado por la violencia, el Gobierno Nacional continúa desplegando su nueva política de seguridad en todo el país.

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En las últimas horas, las autoridades asestaron un golpe contundente contra las redes criminales dedicadas al secuestro y la extorsión, con la captura de 111 personas en 15 operaciones simultáneas.

Resultados de la ofensiva

Los operativos incluyeron 18 allanamientos en seis ciudades y ocho departamentos. Como resultado, se registraron 71 capturas por extorsión, 25 por secuestro y 15 por otros delitos. En las diligencias fueron incautadas armas, granadas, celulares, tarjetas SIM y agendas con información de posibles víctimas.

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Agentes encubiertos del GAULA de la Policía realizaron meses de seguimiento para identificar cómo los delincuentes intimidaban a sus víctimas mediante videos con armas, atentados y escenas de tortura. En Barranquilla, dos hombres secuestrados por negocios fueron rescatados tras exigirse 500 millones de pesos por su liberación.

Estructuras criminales desarticuladas

La ofensiva permitió desarticular 15 estructuras criminales, entre ellas el Tren de Aragua, Los Pachenca, el ELN, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo. La operación también se extendió a 10 cárceles del país, donde se investiga cómo ingresaron celulares que eran usados para realizar llamadas extorsivas desde las celdas.

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Este es considerado el primer gran golpe contra las estructuras criminales en el gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha anunciado la continuidad de esta ofensiva para enfrentar la criminalidad en todo el territorio nacional.

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