Más de 30 estudiantes denuncian que habrían sido estafados por academia de idiomas

Una academia de idiomas en Bogotá cerró sus puertas de forma abrupta, dejando a más de 30 estudiantes y varios profesores en una situación de incertidumbre financiera y académica.

Estudiantes denuncian que academia de idiomas los estafó

Los afectados denuncian que la institución cesó operaciones sin previo aviso, dejándolos con deudas pendientes por servicios educativos que nunca recibieron completamente.

"No tenemos respuesta sobre absolutamente nada, ni nuevos programas de clases, una nueva sede, si nos van a devolver el dinero", manifestó una de las estudiantes afectadas, quien inició su formación en enero con la expectativa de completar el curso hasta marzo.

La situación se complicó cuando solicitó cambiar a modalidad virtual y la academia tardó aproximadamente dos meses en procesar su petición, solo para cerrar posteriormente sin explicaciones claras.

El impacto económico es significativo para los afectados. Una madre soltera relató: "Yo soy mamá soltera, hice mucho el esfuerzo pues para, como para aprender pues un idioma".

Los estudiantes reportan pagos mensuales de aproximadamente 400.000 pesos colombianos que continúan realizando a través de créditos educativos, a pesar de no recibir las clases contratadas.

"Cada vez que voy a pagar esos 400.000 pesos es un dolor del alma porque uno deja de adquirir otras cosas", expresó otra afectada.

Los alumnos señalan que antes del cierre definitivo experimentaron dificultades para comunicarse con la institución y agendar clases. "Pues era muy difícil agendar, nos comunicábamos, no nos daban respuestas, hasta hace poco nos dimos cuenta de que empezaron a cerrar las sedes", indicó uno de los denunciantes.

La crisis también afectó al personal docente. Un profesor de la academia denunció impagos laborales: "La prima es algo que no se ha pagado, en los 26 días de sueldo no se me han pagado ni a mí ni a mis compañeros".

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Lo que respondió la institución

Este medio consultó a la institución y respondió que están atravesando una atención compleja. “Es una institución educativa que atraviesa una situación extraordinariamente compleja debido a un grupo de personas malintencionadas y que está trabajando para recuperar progresivamente su operación y atender las afectaciones ocasionadas a su comunidad educativa”.

Adicionalmente indicaron que “ante la gravedad de estos hechos, ya se ha puesto diferentes situaciones en conocimiento de las autoridades competentes y se encuentran en curso actuaciones y denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y el GAULA, además de las acciones judiciales correspondientes para establecer responsabilidades y reclamar los perjuicios económicos y reputacionales que puedan haberse ocasionado”.