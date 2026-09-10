Capturan a 10 personas que pertenecían a una estructura narcotraficante vinculada al Clan del Golfo

La Policía Nacional, en coordinación con la DEA, Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación desarticularon una estructura vinculada al Clan del Golfo. La información fue confirmada y compartida por el presidente en su cuenta de X.

El mandatario reveló que este corresponde a un contundente golpe contra las finanzas criminales y el narcotráfico en el país.

Los operativos se llevaron a cabo en Antioquia y Valle del Cauca. Allí, las autoridades capturaron a diez personas que se dedicaban al lavado de activos y al envío de cocaína hacia los Estados Unidos.

Según la información conocida, uno de los capturados es requerido por extradición.

Por otro lado, las acciones militares también permitieron aplicar la medida de extinción de dominio a más de 30 bienes avaluados en más de USD 12 millones. Entre ellos habría establecimientos comerciales, vehículos, inmuebles y demás.

La organización habría logrado mover más de un billón de pesos a través de transacciones a nivel internacional.

“Esta organización habría logrado mover $2,3 billones mediante 1.953 transacciones internacionales, utilizando incluso criptoactivos, y facilitaba el ingreso de dineros provenientes del narcotráfico al sistema financiero colombiano”, indicó el mandatario.

El jefe de Estado recalcó que su determinación es atacar y perseguir a los narcotraficantes para “darles donde más les duele”.

“La orden es golpear a los narcotraficantes donde más les duele: en la droga y en el bolsillo. Vamos por sus rutas, sus testaferros, sus empresas, sus propiedades y cada peso producto del crimen. El que se enriquezca con el narcotráfico perderá su libertad y perderá sus bienes”.