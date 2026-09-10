Oficial: Juan Guillermo Cuadrado es nuevo jugador de Millonarios

Millonarios FC anunció de manera oficial la contratación del experimentado lateral colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Después de rumores que salieron a la luz desde las primeras horas del 10 de septiembre, el club confirmó a su nuevo refuerzo publicando una imagen del jugador con toda su trayectoria internacional acompañada del comunicado oficial.

Trayectoria de Juan Guillermo Cuadrado

El lateral, que también puede desempeñarse como extremo, inició su carrera futbolística en el Deportivo Independiente Medellín, donde logró destacarse rápidamente, logrando el salto al fútbol internacional; llegó a la Serie A italiana para jugar con Udinese entre 2009 y 2011, fue cedido a Lecce para la temporada 2011-2012 y, gracias a su rendimiento, llegó a la Fiorentina, donde fue una de las figuras del equipo hasta 2015.

Dio el gran salto a la élite firmando con el Chelsea de Inglaterra en 2015, logrando dos títulos a pesar de no tener muchos minutos. Su época dorada llegó jugando para otro gigante de Europa: vistió la camiseta de Juventus durante ocho temporadas, alzando 11 trofeos nacionales y llegando incluso a convertirse en capitán de la 'Vecchia Signora'.

En 2023 pasó a otro de los grandes de Italia, Inter de Milán, y durante una temporada logró sumar otro título de la Serie A; cerró su exitosa etapa en el fútbol europeo jugando una temporada con Atalanta y otra con el Pisa SC antes de regresar al fútbol colombiano como agente libre.

Cuadrado pudo ser jugador de Atlético Nacional

Según versiones periodísticas, Juan Guillermo estuvo muy cerca de firmar con Atlético Nacional, sin embargo, por su cariño hacia el Independiente Medellín, máximo rival de los 'verdolagas', decidió tomar la oferta realizada por Millonarios y se confirmó como nuevo refuerzo 'embajador'.

Dicha decisión habría activado las negociaciones entre Atlético Nacional y James Rodríguez y restarían detalles mínimos para que el 10 de la Selección Colombia sea el flamante refuerzo del 'Rey de Copas'.